Ucraina anunță că a oprit tipărirea manualelor de „limba moldovenească”/ Explicațiile Ministerului Educației de la Kiev

Ministerul ucrainean al Educației a anunțat joi că o oprit tipărirea manualelor în „limba moldovenească” pentru elevii români din Ucraina. Autoritățile ucrainene spun că se dezvoltă un mecanism pentru înlocuirea exemplarelor tipărite anterior cu manuale în limba română.

Manualele în „limba moldovenească”, oprite de la publicare

Anunțul ministerului de la Kiev vine în contextul în care o editură finanțată de guvernul ucrainean avea în pregătire manualele de „limba moldovenească” pentru anul școlar viitor, care urmau să ajungă la elevii din comunitățile române.

„Guvernul Ucrainei a adoptat o decizie privind utilizarea conceptului de „limba română” în loc de „limba moldovenească” în Ucraina.

În prezent, se lucrează la alinierea legislației ucrainene în vigoare cu această decizie, ceea ce include multe acte normative interne. De asemenea, subliniem că toate actele ulterioare ale Guvernului vor fi adoptate ținând cont de aceste acorduri. Și toți funcționarii publici care vor încălca decizia Guvernului vor suporta responsabilitate disciplinară.

Faptele menționate în mass-media despre manualele tipărite se referă la exemplarele aprobate pentru tipar în luna mai a acestui an. Majoritatea acestor manuale au fost tipărite vara, înainte de adoptarea deciziei de a nu utiliza conceptul de „limba moldovenească”. Astăzi, Ministerul Educației și Științei din Ucraina a oprit orice tipărire suplimentară a acestor manuale. De asemenea, se dezvoltă un mecanism pentru înlocuirea exemplarelor tipărite anterior cu manuale în limba română”, ministerul de la Kiev.

Decizia prin care limba oficială pentru minoritatea română din Ucraina este limba română, nu limba moldovenească, a fost luată de guvernul de la Kiev în urmă cu o lună,. Anunțul a fost făcut de premierul Marcel Ciolacu la finalul şedinţei comune ale guvernelor României şi Ucrainei, din 18 octombrie 2023.

Marcel Ciolacu spune că s-a „umplut de nervi” și a sunat în Ucraina

Premierul a fost întrebat miercuri seară la Antena 3 CNN despre apariția manualelor școlare în așa-zisa limbă „moldovenească”, cu toate că Ucraina anunțase oficial după ședința comună a guvernelor din cele două țări că a comunității vorbitoare de limbă română de pe teritoriul său.

„Haideţi să spunem tot adevărul. În momentul în care prim-ministrul Ucrainei, Denis Şmihal, a venit la Bucureşti, am avut discuţia în ceea ce priveşte limba moldovenească şi am stabilit ca şi prioritate în agenda românească. Agenda ucraineană avea alte priorităţi. (…) M-am întâlnit cu preşedintele Zelenski la Atena, când am avut întâlnirea cu prim-ministrul Mitsotakis, cu premierul Bulgariei, şi cu preşedinta Comisiei Europene, unde am avut o discuţie şi mi-a spus: ştiu, mi-a spus Denis de această problemă (…) n-am nicio problemă, nu e o prioritate pentru mine, înţeleg, în schimb, contextul, mai mult că Republica Moldova şi ea şi-a schimbat, pe teritoriul Republicii Moldova, e numai limba română. Când am plecat cu colegii mei din Guvern şi am avut şedinţa comună de guvern, la mijlocul şedinţei comune de guvern, cu noi la masă au venit toţi miniştrii ucraineni, au ţinut şedinţă de guvern şi au legiferat prin decizia guvernului că limba oficială pe teritoriul Ucrainei este limba română. Pe urmă a intrat să fie pus în aplicare”, a spus Marcel Ciolacu.