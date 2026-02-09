Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, pe 8 februarie, că Ucraina va deschide zece centre de export de armament pe teritoriul Europei, inclusiv în statele baltice și în nordul continentului. Totodată, producția de drone ucrainene va începe în curând în Germania, marcând un pas major în strategia de a-și extinde industria de apărare dincolo de granițe.

Centre de export în Europa și linii de producție externe

Decizia reprezintă o schimbare importantă de politică într-un context de război prelungit cu Rusia și reflectă ambiția Ucrainei de a internaționaliza industria de apărare. Președintele Zelenski a confirmat că primele drone produse în Germania vor ieși de pe linia de producție la jumătatea lunii februarie și că el însuși va primi primul exemplar, scrie Adevărul.

„Este o linie de producție complet funcțională. În Regatul Unit, astfel de linii sunt deja operaționale. Toate acestea se bazează pe tehnologii ucrainene”, a scris liderul pe Telegram.

Tehnologia și dronele, pilon al securității europene

Zelenski a subliniat că securitatea Europei se construiește tot mai mult pe tehnologie și sisteme fără pilot. Experiența Ucrainei în războiul cu Rusia devine astfel un element central al acestui efort:

„Europa de astăzi își clădește securitatea pe tehnologie și drone. Există mai multe proiecte, iar multe dintre ele se bazează pe specialiști și tehnologii ucrainene”, a transmis președintele.

Strategia de extindere a industriei de apărare

Deschiderea centrelor de export și mutarea liniilor de producție în state partenere fac parte dintr-o strategie mai amplă de extindere a industriei de apărare ucrainene. Capacitatea de producție, mai ales în domeniul dronelor, a crescut rapid, depășind însă resursele financiare disponibile pentru susținerea exclusivă pe plan intern.

Anunțul vine după ce, în octombrie, Zelenski a cerut Ministerului Apărării să pregătească un sistem de „export controlat” al armamentului ucrainean, care ar urma să intre în vigoare din noiembrie 2025. Conform acestui mecanism, echipamentele militare aflate în surplus vor putea fi exportate, iar fondurile obținute vor fi reinvestite în achiziția de armament necesar pe front.

Expansiunea sectorului dronelor

Industria de apărare a Ucrainei, și în special sectorul dronelor, a cunoscut o expansiune accelerată după invazia rusă din 2022.

Peste 200 de companii au apărut în acest domeniu, dezvoltând sisteme ieftine și flexibile care au schimbat semnificativ modul de desfășurare a războiului modern.