Kaja Kallas, șefa diplomaţiei europe, a apreciat că statele membre UE nu sunt pregătite să-i ofere Ucrainei o dată concretă de aderare la blocul comunitar. Practic, țara condusă de Volodimir Zelenski este pusă pe așteptare.

Kaja Kallas, despre aderarea Ucrainei la UE

Şefa diplomaţiei europene a estimat, în marja , că statele UE nu sunt pregătite să ofere o dată concretă pentru aderarea la blocul comunitar. Aceasta, a spus Kaja Kallas, deși președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, insistă, după cum relatează EFE.

„Sentimentul meu este că statele membre nu sunt pregătite să ofere o dată concretă. Mai avem mult de lucru”, a spus şefa diplomaţiei UE.

Ea a făcut aluzie laprocesul de a capitolelor privind o multitudine de politici înaintea aderării la UE. Or, Ucraina solicită un tratament preferințial în procesul de îndeplinire a acestor politici, arzând etapele, astfel încât să poată adera la UE încă de anul viitor. Or, pentru a lua o decizie, este nevoie de schimbarea procedurilor actuale.

„Desigur, pentru Ucraina este foarte importantă (aderarea la UE) şi pentru aceasta ea luptă, dar cred că trebuie să ne mişcăm rapid în procesul nostru de luare a deciziilor dacă dorim să-l schimbăm, pentru că nu se poate să avem candidaţi care-şi fac datoria şi apoi să le spunem: «Nu sunteţi pregătiţi, mai aşteptaţi!»”, a adăugat Kallas.

Ucraina este parte a Europei Unite

În acest context, Kaja Kallas a arătat că este nevoie ca să-i arate Ucrainei că este parte a Europei Unite și că sacrificiile pe care le-a făcut în război, sunt apreciate.

„Prioritatea este să exprimăm nevoia urgentă de a arăta Ucrainei că este parte a Europei”, a completat ea.

Discursul șefei diplomației europene vine după ce, tot la Munchen, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut, din nou liderilor europeni o dată precisă pentru aderarea Ucrainei la UE. Această dată ar urma să fie inclusă în proiectul planului de pace în 20 de puncte discutat între Statele Unite, Ucraina şi Uniunea Europeană. Rusia nu s-ar opune aderării Ucrainei la UE, opoziția sa fiind faţă de aderarea la NATO.

Pe de o parte, mai multe state europene consideră că stabilirea unei date de aderare ar fi nerealistă. Aderarea reprezintă un proces bazat pe merit. Iar pentru aceasta este nevoie ca țara candidată să facă progrese în adaptarea legislaţiei la standardele UE. Pe de altă parte, conform unei idei analizate de Comisia Europeană, Ucraina și alţi candidaţi ar putea fi acceptate rapid în UE, dar fără să obțină drepturi depline în luarea deciziilor.

Țara ar putea obţine un „acces treptat la dreptul de vot, în funcţie de progresele înregistrate în îndeplinirea criteriilor de aderare deplină.