Guvernul ucrainean a respins propunerea președintelui rus Vladimir Putin de a organiza o întâlnire cu Volodimir Zelenski la Moscova, calificând-o drept “inacceptabilă”.

Mai multe state și-au exprimat disponibilitatea de a media discuțiile pentru încheierea războiului, informează Reuters, citat de .

Cuprins:

Refuzul categoric al Ucrainei

Ce țări sunt gata să medieze pacea

Ce a declarat Ministrul de Externe al Ucrainei

Refuzul categoric al Ucrainei

Guvernul de la Kiev a respins propunerea rus Vladimir Putin de a organiza negocieri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova, calificând această idee drept “inacceptabilă”. Ucraina declară că astfel de nu contribuie la soluționarea conflictului și doar complică procesul de pace.

Ce țări sunt gata să medieze pacea

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a precizat că cel puțin șapte țări, printre care Austria, Vaticanul, Elveția, Turcia și trei state din Golf, și-au exprimat disponibilitatea de a găzdui o întâlnire între liderii celor două state. Aceste propuneri sunt considerate serioase, oferind o alternativă sigură și neutră pentru discuțiile de pace cu Rusia.

Ce a declarat Ministrul de Externe al Ucrainei

„În acest moment, cel puțin șapte țări sunt pregătite să organizeze o întâlnire între liderii Ucrainei și Rusiei pentru a pune capăt războiului. Austria, Sfântul Scaun, Elveția, Turcia și trei state din Golf. Acestea sunt propuneri serioase, iar președintele Zelenski este pregătit pentru o astfel de întâlnire în orice moment. Totuși, Putin continuă să se joace cu toată lumea, făcând propuneri evident inacceptabile. Numai o presiune crescută poate determina Rusia să devină în sfârșit serioasă în legătură cu procesul de pace.”, a declarat Andrii Sybiha, ministrul de externe al Ucrainei, conform Agerpres, care citează Reuters.