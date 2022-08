Ucraina revendică atacul de la baza militară rusească din Crimeea. Liderul peninsulei anexate ilegal de Rusia spune că o persoană a murit (VIDEO)

Armata Ucrainei a revendicat atacul care la baza navală Saky din profunzimea Peninsulei Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal în anul 2014, transmite .

Rusia a pus la îndoială poziția Ucrainei și susține că nu a fost vorba despre o explozie, ci despre o detonare a depozitelor de muniție. Agențiile ruse de presă au vorbit despre incident, însă au susținut că nu a existat nicio victimă.

Pe de altă parte, liderul peninsulei anexate ilegal de Moscova, Sergey Aksyonov, spune că în urma exploziilor a murit o persoană. Autoritățile locale susțin că au fost rănite cinci persoane.

More footage of the explosions than struck Saky airbase in Crimea earlier this afternoon. The airbase is over 200km from. Ukrainian positions.

Baza militară Saky se află pe coasta vestică a Peninsulei Crimeea, în apropierea resorturilor de la malul mării. Diverși martori au precizat pentru Reuters că ultima explozie a fost și cea mai zgomotoasă dintre toate.

According to the satellite images there were 23 planes located at Saky military airbase in Crimea. 12 Sukhoi Su-24, 10 Sukhoi Su-30CM and 1 Ilyushin Il-76. Still to be confirmed.

