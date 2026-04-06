Ucrainenii au bombardat portul prin care ajunge petrol din Kazahstan în România. Livrările au fost blocate

Adrian A
06 apr. 2026, 13:20
Sursă foto: pravda.com.ua
Cuprins
  1. Ucrainenii au lovit terminalul pe unde vine petrol în România
  2. Cât petrol luăm din Kazahstan

Ucrainenii au lovit cu drone portul din orașul rus Novorossiisk, de care depinde livrarea pe piață a țițeiului din Kazahstan, cea mai importantă sursă de petrol a României. Terminalul a fost avariat și nu permite încărcarea vapoarelor.

Ucrainenii au lovit terminalul pe unde vine petrol în România

Mai multe explozii au fost raportate azi-noapte în orașul-port rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, locuitorii semnalând un atac cu drone asupra unui terminal petrolier și avarii la o clădire rezidențială.

Terminalul petrolier Sheskharis din port a fost lovit de drone, a relatat canalul independent de știri rusesc de pe Telegram Astra, citat de economica.net. Terminalul petrolier Sheskharis nu va putea continua livrările ca urmare a infrastructurii avariate.

Portul Novorossiissk este unul de maximă importanță pentru exporturile de petrol rusesc, dar și kazah, pentru că aici sunt două terminale, prin care ajunge pe piață țițeiul caspic: terminalul CPC (Caspian Pipeline Consortium, conducta caspică), care are trei puncte de încărcare în larg, și terminalul terestru Sheskharis.

Ambele terminale sunt folosite pentru exportul de țiței din Kazahstan, petrol care, printre alte destinații, ajunge și pe piața românească.

Ucraina a mai lovit anterior terminalul petrolier Sheskharis pe 2 martie, avariind infrastructura portuară, precum și nave militare și sisteme de apărare antiaeriană

Cât petrol luăm din Kazahstan

Kazahstan este, de departe, principalul partener al României în acest domeniu, cu 5,4 milioane tone livrate anul trecut, în valoare de aproape 2,48 miliarde euro. Aceasta înseamnă peste 50% din valoarea totală a importurilor de țiței.

Pe locul al doilea se află Azerbaidjan, cu 1,4 milioane tone, în valoare de aproximativ 715 milioane euro, urmat de Libia, care a furnizat aproape 800.000 de tone, pentru circa 390 milioane euro.

Printre furnizori se mai numără Guyana (440.000 tone, de 215 milioane euro), Norvegia (415.000 tone, de 189 milioane euro) și Côte d’Ivoire (205.000 tone, de 100 milioane euro). Cantități marginale au fost importate din Turcia (88.000 tone), Arabia Saudită (40.000 tone) și Ucraina (25.000 tone).

