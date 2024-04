Ucrainenii au distrus un convoi de blindate rusești. A fost unul dintre cele mai mari asalturi mecanizate de la începutul războiului (VIDEO)

Cel puțin 20 de vehicule blindate a pierdut în regiunea Donețk, după ce a lansat unul dintre cele mai mari asalturi mecanizate de la începutul războiului.

Astfel, au respins un convoi de 36 de tancuri și 12 vehicule pentru infanteriei BPM în cadrul unui asalt mecanizat de amploare la nord-vest de Avdiivka, la 30 martie, au scris analiștii de la Institutul pentru Studierea Războiului (ISW), citând un militar ucrainean, scrie The Telegraph, citat de .

Filmări ale asaltului au fost postate pe rețelele de socializare de către Ministerul ucrainean al Apărării. Acestea arată un convoi de cel puțin nouă tancuri și vehicule blindate care avansează pe un drum, în timp ce se află sub foc intens.

The 14th regiment repelled a Russian mechanized attack with the help of FPV drones.

