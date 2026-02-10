B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » UE fixează o țintă climatică fără precedent pentru 2040. Ce prevede noul obiectiv

UE fixează o țintă climatică fără precedent pentru 2040. Ce prevede noul obiectiv

Iulia Petcu
10 feb. 2026, 19:20
UE fixează o țintă climatică fără precedent pentru 2040. Ce prevede noul obiectiv
Uniunea Europeană
Cuprins
  1. Ce prevede noul obiectiv climatic pentru 2040
  2. De ce a fost introdus mecanismul creditelor internaționale de carbon
  3. Cum își justifică Uniunea Europeană poziția de lider climatic

Parlamentul European a adoptat definitiv un nou obiectiv climatic ambițios, care fixează direcția Uniunii Europene până în 2040. Decizia vine după negocieri intense și concesii politice, într-un context marcat de presiuni economice și diferențe majore între statele membre.

Ce prevede noul obiectiv climatic pentru 2040

Eurodeputații reuniți în plen la Strasbourg au votat stabilirea unei reduceri de 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră față de nivelurile din 1990. Rezultatul votului, 413 pentru și 226 împotrivă, confirmă sprijinul majoritar pentru un parcurs climatic accelerat, dar nu lipsit de ajustări.

Această țintă capătă relevanță în contextul în care Uniunea Europeană reușise deja să reducă emisiile cu 37% până în 2023. Scăderea a fost determinată în principal de diminuarea utilizării cărbunelui și de extinderea capacităților de energie regenerabilă.

De ce a fost introdus mecanismul creditelor internaționale de carbon

Pentru a obține consensul unor state reticente, precum Italia, negociatorii europeni au inclus clauze de flexibilitate în arhitectura obiectivului climatic. Astfel, UE va putea realiza o reducere internă de 85% a emisiilor, completând restul prin credite internaționale de carbon. Aceste credite vor finanța proiecte de decarbonizare din afara Europei, permițând atingerea pragului de 90% stabilit pentru 2040. Organizațiile de mediu critică însă mecanismul, considerând că acesta mută responsabilitatea climatică în afara continentului.

Compromisul adoptat include și o clauză de revizuire a legislației climatice după 2030, cu posibilitatea adăugării unor credite internaționale suplimentare. Această opțiune ar putea acoperi până la 5% din efortul total solicitat statelor membre.

Sub presiunea Poloniei și Ungariei, extinderea pieței carbonului la transportul rutier și încălzirea clădirilor a fost amânată cu un an. Măsura ar urma să intre în vigoare în 2028, deși mai multe state cer deja o nouă amânare, relatează HotNews.

Cum își justifică Uniunea Europeană poziția de lider climatic

În pofida concesiilor, Uniunea Europeană își reafirmă ambiția de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. La nivel global, UE este al patrulea mare emițător de gaze cu efect de seră, după Statele Unite, China și India.

Oficialii europeni atrag atenția asupra dezechilibrelor dintre eforturile interne și cele globale. „Uniunea Europeană este „responsabilă doar pentru 6% din emisiile globale”, a subliniat recent comisarul european pentru acțiune climatică, Wopke Hoekstra.

„Europa este unul dintre liderii în acțiunea climatică și finanțează de departe majoritatea acțiunilor climatice din străinătate”, dar „solidaritatea și reciprocitatea, din păcate, nu merg întotdeauna mână în mână”, a deplâns el. „Acest lucru trebuie să se schimbe”, a adăugat oficialul european.

