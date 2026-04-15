Președinta Comisiei Europene a anunțat miercuri că sistemul UE de verificare a vârstei pentru platformele online este deja finalizat și urmează să fie lansat în curând.

Declarația vine în contextul în care statele membre accelerează măsurile pentru a limita accesul copiilor la rețelele sociale, informează .

Ce spune Ursula von der Leyen despre restricționarea rețelelor sociale pentru copii

După ce Australia a impus anul trecut interdicții privind accesul copiilor la rețelele sociale, subiectul a devenit o prioritate și în Europa. Tot mai multe state europene analizează introducerea unor măsuri similare. Deciziile vin pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de impactul rețelelor sociale asupra sănătății și siguranței minorilor. În acest context, a declarat la Bruxelles că Uniunea Europeană grăbește aplicarea regulilor din mediul digital. Totodată, aceasta a subliniat că presiunea asupra marilor platforme online este în creștere.

„Mergem înainte cu viteză maximă și determinare în aplicarea regulilor noastre europene. Tragem la răspundere acele platforme online care nu își protejează suficient copiii.”, a spus președinta Comisiei Europene.

Lansarea unei aplicații de verificare a vârstei este, de asemenea, foarte aproape. Aceasta va fi compatibilă atât cu telefoane mobile, cât și cu computere. Utilizatorii își vor putea confirma vârsta în mod anonim, prin încărcarea unui pașaport sau a cărții de identitate.

„Această aplicație le oferă părinților, profesorilor și îngrijitorilor un instrument puternic pentru a proteja copiii, pentru că vom avea toleranță zero față de companiile care nu respectă drepturile copiilor noștri.”, a mai transmis Ursula von der Leyen.

Cum vrea Uniunea Europeană să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale

„Este datoria părinților să-și crească copiii, nu a platformelor”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o postare pe .

Tot mai multe state europene, inclusiv United Kingdom și Norway, analizează sau au început deja să adopte reguli privind utilizarea rețelelor sociale. Aceste inițiative vizează stabilirea unor limite minime de vârstă pentru utilizatori. În majoritatea cazurilor, pragul propus este între 13 și 16 ani.

În același context, comisarul european pentru digitalizare, Henna Virkkunen, a anunțat că Uniunea Europeană pregătește un mecanism comun de coordonare. Scopul acestuia este de a asigura aplicarea unitară a verificării vârstei în toate statele membre. Deși nu există încă o lege obligatorie la nivel european, Parlamentul European a aprobat în noiembrie un raport pe acest subiect. În paralel, Comisia Europeană dezvoltă, încă de anul trecut, un sistem digital unitar pentru verificarea identității.