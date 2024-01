UE nu mai suspendă ajutorul de 700 de milioane de euro pentru palestinieni. Josep Borrell: „Pedepsirea întregului popor palestinian – ar fi afectat interesele UE în regiune”

UPDATE:

Uniunea Europeană nu mai suspendă ajutorul în valoare de 700 de milioane de euro pentru palestinieni, relatează

UE a declarat că va revizui de urgență asistența. „Nu va exista nicio suspendare a plăților”, se arată într-o declarație a Comisiei Europene.

Această decizie vine după ce comisarul european Oliver Varhelyi a declarat că ajutorul pentru palestinieni va fi „suspendat imediat”. Revenirea nu a fost explicată.

Șeful diplomației UE, Josep Borrell, care se află în Oman pentru un summit cu statele din Golf, a insistat că ajutorul umanitar pentru palestinieni nu va fi suspendat.

„Suspendarea plăților – pedepsirea întregului popor palestinian – ar fi afectat interesele UE în regiune și nu ar fi făcut decât să încurajeze și mai mult teroriștii”, a declarat el.

80% dintre palestinieni se bazează pe asistența internațională pentru a supraviețui, cu 700 de milioane de euro de ajutor umanitar acordat palestinienilor din Fâșia Gaza și Cisiordania începând cu anul 2000 prin intermediul departamentului de ajutor umanitar al Comisiei Europene (ECHO) și al Biroului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA).

Știre inițială

Uniunea Europeană a suspendat ajutorul în valoare de 700 de milioane de euro pentru dezvoltare către palestinieni și a decis să reevalueze programele în derulare, conform comisarului european Oliver Varhelyi, relatează .

„Toate plăţile au fost suspendate imediat, toate proiectele revizuite, toate bugetele proiectelor, inclusiv pentru 2023, amânate până la noi ordine, reevaluare a întregului program”, a scris el pe Twitter (X).

Fără să ofere prea multe informații, Varhelyi a menționat că actualul program de asistență pentru dezvoltare se ridică la 691 de milioane de euro.

The scale of terror and brutality against and its people is a turning point.

There can be no business as usual.

As the biggest donor of the Palestinians, the European Commission is putting its full development portfolio under review, worth a total of EUR 691m

⤵️

