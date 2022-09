UE riscă să rămână fără arme după ce a alimentat Ucraina, avertizează șeful politicii externe, Josep Borrell

UE este în criză de stocuri de arme, deoarece țările membre continuă să trimită arme și muniții în Ucraina, a avertizat cel mai înalt diplomat al blocului, arată .

Borell consideră că statele UE ar trebui să se unească să își refacă stocurile de arme

Șeful politicii externe a UE, Josep Borrell, a îndemnat statele membre să își coordoneze mai bine cheltuielile cu materialul militar în timpul unei dezbateri cu legislatorii europeni.

„Stocurile militare ale majorității statelor membre au fost, nu aș spune epuizate, dar epuizate într-o proporție mare, pentru că am furnizat o mulțime de capacități ucrainenilor”, a spus Borrell.

El a adăugat: „Trebuie să fie ne aprovizionăm. Cea mai bună modalitate de a ne aproviziona este să facem acest lucru împreună. Va fi mai ieftin.”

Dacă țările UE vor continua să își extindă capacitățile militare în același mod în care au făcut-o până acum – „rezultatul va fi o mare risipă de bani”, a spus el.

Borrell a recunoscut că UE ar fi trebuit să înceapă să antreneze forțele armate ale Ucrainei cu un an în urmă, cu câteva luni înainte ca Rusia să își lanseze invazia, după ce mai multe țări membre au solicitat o astfel de operațiune.

Dacă UE ar fi răspuns la momentul respectiv, „am fi fost într-o situație mai bună”, a spus el, adăugând: Din nefericire, nu am făcut-o, iar astăzi regretăm. Regretăm că în august anul trecut nu am dat curs acestei cereri, nu am îndeplinit această cerere.”