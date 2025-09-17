Un moment terifiant în care un excursionist s-a filmat fiind atacat de un urs, cu câteva secunde înainte de a cădea și a muri într-o râpă din Grecia a devenit viral pe rețelele de socializare.

Cum a fost atacat turistul de urs

Christos Stavrianidis, în vârstă de 61 de ani, a înregistrat întâlnirea pe telefonul său în timp ce se plimba prin pădurea Frakto, Drama, cu un prieten.

Clipul, care durează doar 49 de secunde, arată un urs brun mare apărând pe potecă și îndreptându-se spre el. Câteva momente mai târziu, Stavrianidis a căzut de pe stâncă în timp ce țipetele sale înfiorătoare răsunau.

În filmările recuperate, poate fi auzit strigându-și prietenul: „Unde ești? Vino! Vino la mine”, în timp ce ursul se apropie de cameră.

Câteva secunde mai târziu, vocea lui devine mai disperată. „Unde ești? Vino aici la mine. Vino la mine”, spun eu. Vino la mine”, spune el în timp ce animalul se apropie, potrivit .

O excursie cu final tragic pentru cei doi drumeți

Excursioniștii aveau un câine cu ei care lătra furios la urs. „Aruncă-l pe Dimitri”, se aude o voce strigând.

Stavrianidis tușește înainte ca videoclipul să se termine, aruncându-se în râpă și strigând de frică.

Prietenul său, identificat local drept Dimitris, care a văzut atacul, a descris cum cei doi se bucuraseră de o excursie de o zi înainte de întâlnirea oribilă.

El a declarat presei grecești: „Prietenul meu Christos și cu mine am mers într-o excursie de o zi în pădurea Fraktos și am vizitat aeronava pe care o găsise recent și ne-am întors. La un moment dat, lângă un vârf, s-a dus să vadă priveliștea de sus.

„Nu l-am urmărit pentru că nu am simțit nevoia, m-am dus cu 10 metri înainte și l-am auzit strigând «Dimitris, vino să vezi un urs»”.

Ursul ar fi împins victima într-o râpă

El a explicat că a crezut că ursul era mai departe, dar a fost șocat să vadă cât de aproape era de Stavrianidis.

El spune că prietenul său i-a strigat să „vină să vezi un urs” pentru a doua oară și atunci a fost martor la atac.

Dimitris își amintea: „Ursul era la șase sau șapte metri aproape de Christos, a atacat, el l-a pulverizat cu un spray mic pe care îl avea asupra lui, a fugit, a venit la mine și l-am văzut la doi sau trei metri în fața mea. Nici măcar nu am avut timp… Am fost cu adevărat uluit.

Câinele a sărit în fața mea și l-a surprins timp de două sau trei secunde, apoi a contraatacat. S-a ridicat și s-a repezit așa înainte.

Ursul a fost inițial alungat în urma folosirii spray-ului

Am reușit să ies în față, am scos spray-ul cu piper, l-am pulverizat și a fugit.”

Ursul și-a îndreptat apoi atenția către prietenul său, potrivit lui Dimitris. El a spus că ursul s-a îndreptat spre el și l-a lovit cu piciorul. „L-a împins, acum cu picioarele, cu corpul, oricum, i-a dat o lovitură și a plecat ca și cum nu ar fi existat”, a spus el. „Cred că l-a împins.”

Dimitris a adăugat: „Era un urs uriaș, prima dată când am văzut unul. Era un mascul adult foarte mare, cred.” Împărtășind detalii suplimentare despre întâlnirea mortală, el a spus: „În momentul în care l-a atacat, am auzit un «oh, oh, oh», a căzut prima dată și a scos un «ah», a căzut a doua oară și a scos din nou un «ah» și apoi nu am mai auzit nimic.

«Ursul, nu-mi amintesc ce s-a întâmplat după aceea, am o lacună în memoria aceea, de unde a plecat și de ce a plecat.»