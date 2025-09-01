B1 Inregistrari!
Externe » Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins

Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins

Răzvan Adrian
01 sept. 2025, 19:39
Un adolescent din Texas a suferit arsuri grave după ce a realizat un experiment pe TikTok. Băiatul a fost cuprins de flăcări după ce a aruncat o sticlă cu alcool aprins
Foto ilustrativ / Sursa: Freepik

Un băiat de 12 ani din Texas a ajuns la spital cu arsuri de gradul doi și trei pe 11% din suprafața corpului, după ce a încercat împreună cu fratele său mai mare să reproducă o provocare de pe TikTok.

Incidentul a transformat un joc aparent amuzant într-o luptă pentru viață, potrivit The Independent, citat de Click.

Cuprins:

  • Cum s-a produs accidentul
  • Reacția familiei și primele intervenții
  • Despre tratamentul băiatului

Cum s-a produs accidentul

Caden Ballard și fratele său au văzut pe TikTok un experiment care implica aprinderea unei sticle cu alcool sanitar pentru a crea o flacără impresionantă. La început, părea un joc inofensiv.

„Fratele meu și cu mine am făcut asta și a fost tare”, a povestit Caden pentru postul KXAN.

După ce focul părea stins, fratele său i-a spus să arunce sticla. „Fratele meu a luat-o și a zis, ‘Uite, arunc-o.’ Așa că am luat-o să o arunc în coșul de gunoi. Cămașa mea era în flăcări”, a explicat băiatul, conform The Independent, citat de Click.

Din neatenție, cei doi au folosit alcool izopropilic, care arde cu o flacără invizibilă, ceea ce a dus la arderea hainelor lui Caden.

Reacția familiei și primele intervenții

Mama băiatului, Christina Ballard, a avut parte de un adevărat șoc. „Fața, pieptul, brațele și stomacul erau pline de arsuri. Părea că pielea lui s-a topit”, a declarat ea pentru KXAN.

Ea a menționat că cei doi copii obișnuiau să asculte povești pe TikTok, fără să se gândească vreodată că vor încerca un experiment atât de riscant.

Cu toate acestea, fratele lui Caden a avut curajul să intervină imediat. „Nu știu cum ai avut destul curaj să te bagi în flăcări și să-i dai jos cămașa fratelui tău. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că ai fost destul de curajos să faci asta”, a adăugat mama, conform surselor.

Despre tratamentul băiatului

Caden a fost dus inițial la un spital din Dallas, apoi a fost transferat la o unitate specializată pentru copii din Galveston. Băiatul a suferit deja o intervenție chirurgicală și va avea o perioadă lungă de tratament și recuperare.

Pagina GoFundMe creată pentru familia Ballard a menționat: „Caden este un tânăr puternic și hotărât, dar această călătorie va fi lungă și dureroasă”.

De asemenea, se vorbește despre presiunea financiară enormă: „Părinții săi sunt mereu alături de el, dar povara emoțională este agravată de stresul financiar  șederi prelungite în spital, timp pierdut de la muncă, călătorii repetate la Dallas și facturi care se acumulează acasă”, se arată în mesajul citat de The Independent, preluat de Click.

În doar câteva zile, campania a reușit să strângă aproape 1.500 de dolari.

