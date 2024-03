Un autobuz a intrat prin geamul unei clădiri din Londra. „Nu mergea foarte tare”

Un autobuz cu etaj a intrat, marți, într-o clădire din centrul Londrei, iar o persoană a fost transportată la spital.

Autobuzul de pe linia 8 a trecut prin geamul de sticlă al clădirii unde se afla o sală de jocuri, iar, din fericire, nimeni nu se afla în interior, scrie

Incidentul s-a produs în jurul orei 10.15, ora locală. Două persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Pompierii au evacuat în jur de 200 de persoane din clădire.

