Un avion de vânătoare F-15, care aparține armatei americane ar fi fost doborât în spațiul aerian iranian, potrivit informațiilor apărute în presa de la Teheran și preluate de .

Relatările au fost confirmate, pe surse, și de oficiali americani pentru , iar în prezent ar fi în desfășurare o misiune de căutare și salvare pentru cei doi membri ai echipajului.

Dacă informația se confirmă, ar fi pentru prima dată de la începutul conflictului când un avion de luptă american este doborât de Iran.

Situația este încă neclară, iar detaliile diferă în funcție de sursă.

Un avion de vânătoare F-15, doborât de iranieni. Ce spun sursele americane despre echipaj

Oficiali americani citați de agenții internaționale au confirmat că există o operațiune de salvare în desfășurare pentru recuperarea echipajului aeronavei.

Potrivit relatărilor, misiunea implică mai multe mijloace aeriene și de recunoaștere.

Un avion de vânătoare F-15, doborât de iranieni. Ce susține presa iraniană

Publicații din Iran, inclusiv agenția Tasnim, apropiată de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, susțin că unul dintre piloți ar fi căutat de forțele americane după doborârea avionului.

De asemenea, presa de stat iraniană afirmă că autoritățile ar fi dispuse să ofere recompense pentru capturarea pilotului în viață.

Există informații contradictorii?

Situația este complicată de declarații contradictorii venite din partea autorităților americane.

Comandamentul Central al SUA a respins anterior informațiile potrivit cărora un avion ar fi fost doborât deasupra insulei Qeshm, situată în .

Nu este clar, însă, dacă această dezmințire se referă la incidentul cel mai recent sau la o altă situație.

Ce urmează în acest caz

Informațiile privind incidentul nu au fost confirmate independent până în acest moment, iar detaliile continuă să evolueze.

Operațiunea de căutare și salvare ar fi în plină desfășurare, iar autoritățile americane nu au oferit, deocamdată, o poziție oficială completă privind situația.