Primul avion de luptă american doborât în Iran. Iranienii ar fi anunțat că oferă recompensă pentru capturarea pilotului în viață

Ana Maria
03 apr. 2026, 18:58
Sursa foto: Hepta / @Zuma Press / Sra Olivia Gibson/U.S Air
Cuprins
  1. Un avion de vânătoare F-15, doborât de iranieni. Ce spun sursele americane despre echipaj
  2. Un avion de vânătoare F-15, doborât de iranieni. Ce susține presa iraniană
  3. Există informații contradictorii?
  4. Ce urmează în acest caz

Un avion de vânătoare F-15, care aparține armatei americane ar fi fost doborât în spațiul aerian iranian, potrivit informațiilor apărute în presa de la Teheran și preluate de BBC.

Relatările au fost confirmate, pe surse, și de oficiali americani pentru presa din SUA, iar în prezent ar fi în desfășurare o misiune de căutare și salvare pentru cei doi membri ai echipajului.

Dacă informația se confirmă, ar fi pentru prima dată de la începutul conflictului când un avion de luptă american este doborât de Iran.

Situația este încă neclară, iar detaliile diferă în funcție de sursă.

Un avion de vânătoare F-15, doborât de iranieni. Ce spun sursele americane despre echipaj

Oficiali americani citați de agenții internaționale au confirmat că există o operațiune de salvare în desfășurare pentru recuperarea echipajului aeronavei.

Potrivit relatărilor, misiunea implică mai multe mijloace aeriene și de recunoaștere.

Un avion de vânătoare F-15, doborât de iranieni. Ce susține presa iraniană

Publicații din Iran, inclusiv agenția Tasnim, apropiată de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, susțin că unul dintre piloți ar fi căutat de forțele americane după doborârea avionului.

De asemenea, presa de stat iraniană afirmă că autoritățile ar fi dispuse să ofere recompense pentru capturarea pilotului în viață.

Există informații contradictorii?

Situația este complicată de declarații contradictorii venite din partea autorităților americane.

Comandamentul Central al SUA a respins anterior informațiile potrivit cărora un avion ar fi fost doborât deasupra insulei Qeshm, situată în Strâmtoarea Ormuz.

Nu este clar, însă, dacă această dezmințire se referă la incidentul cel mai recent sau la o altă situație.

Ce urmează în acest caz

Informațiile privind incidentul nu au fost confirmate independent până în acest moment, iar detaliile continuă să evolueze.

Operațiunea de căutare și salvare ar fi în plină desfășurare, iar autoritățile americane nu au oferit, deocamdată, o poziție oficială completă privind situația.

Pe fondul tensiunilor tot mai ridicate din regiune, incidentele militare riscă să escaladeze rapid situația și să atragă reacții internaționale puternice.

Citește și...
Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
Externe
Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
Presiuni asupra lui Donald Trump. Mai mulți senatori democrați cer interzicerea mașinilor chineze în SUA
Externe
Presiuni asupra lui Donald Trump. Mai mulți senatori democrați cer interzicerea mașinilor chineze în SUA
Manifestații tensionate la Tel Aviv. Proteste anti-război și intervenție în forță a poliției: „Nu bombardați, negociați!”
Externe
Manifestații tensionate la Tel Aviv. Proteste anti-război și intervenție în forță a poliției: „Nu bombardați, negociați!”
Cum arată meniul astronauților în misiunea Artemis II și ce reguli stricte trebuie respectate (VIDEO)
Externe
Cum arată meniul astronauților în misiunea Artemis II și ce reguli stricte trebuie respectate (VIDEO)
Poveste ieșită din tipare! O femeie spune că este îndrăgostită de un tramvai și a organizat chiar și o „nuntă” (VIDEO)
Externe
Poveste ieșită din tipare! O femeie spune că este îndrăgostită de un tramvai și a organizat chiar și o „nuntă” (VIDEO)
Zelenski cere măsuri urgente pentru evitarea colapsului financiar. Ucraina riscă să rămână fără fonduri în doar câteva luni
Externe
Zelenski cere măsuri urgente pentru evitarea colapsului financiar. Ucraina riscă să rămână fără fonduri în doar câteva luni
Regiunea belgiană Flandra interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani
Externe
Regiunea belgiană Flandra interzice rețelele de socializare pentru copiii sub 13 ani
Un cutremur puternic a lovit Afganistanul: clădire prăbușită la Kabul, 8 morți și un copil rănit (VIDEO)
Externe
Un cutremur puternic a lovit Afganistanul: clădire prăbușită la Kabul, 8 morți și un copil rănit (VIDEO)
Pământul, văzut din capsula Orion. Imaginile care i-au lăsat fără cuvinte pe astronauții Artemis 2 în drum spre Lună (FOTO)
Externe
Pământul, văzut din capsula Orion. Imaginile care i-au lăsat fără cuvinte pe astronauții Artemis 2 în drum spre Lună (FOTO)
O fotografie cu Celine Dion la 14 ani alături de managerul ei de 39 de ani a declanșat un scandal uriaș pe internet
Externe
O fotografie cu Celine Dion la 14 ani alături de managerul ei de 39 de ani a declanșat un scandal uriaș pe internet
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”