Un avion de luptă rusesc în valoare de 100 de milioane de dolari a fost doborât de apărarea antiaeriană ucraineană

Potrivit unui site dedicat aviației militare, (VKS) s-ar fi prăbușit lângă Izium, în estul Ucrainei, la aproximativ 120 de kilometri până la la sud-est de Harkov.

Potrivit surselor ucrainene, Su-35S a fost doborât de apărarea antiaeriană ucraineană, deși acest lucru nu poate fi verificat momentan. A apărut un videoclip care arată aeronava, în flăcări, aterizând la sol, conform

Imaginile epavei unei aeronave ale Forțelor Aerospațiale Ruse (VKS) au început să circule online în după-amiaza (ora europeană) zilei de 3 aprilie 2022.

„În urmă cu câteva ore, apărarea antiaeriană ucraineană a lovit cel mai scump și mai nou distrugător rusesc, Su-35S. Și noi, eu împreună cu prietenul meu, ofițerul Iuri Kocevenko, am fost în apropiere și am dat peste locul faptei. Costul de export al unui Su-35S împreună cu armamentul este de până la 100 de milioane de dolari. De multe ori Putin a susținut personal că Forțele Aeriene Ucrainene au fost distruse complet, dar după cum vedem, Putin minte mereu”, a scris Butusov.

We can see Russian domination in the air.

— Kriegsforscher (@OSINTua)