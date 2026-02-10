B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Momente de coșmar pentru 55 de oameni: Un avion de pasageri s-a prăbușit în apele Oceanului Indian

Momente de coșmar pentru 55 de oameni: Un avion de pasageri s-a prăbușit în apele Oceanului Indian

Flavia Codreanu
10 feb. 2026, 21:09
Momente de coșmar pentru 55 de oameni: Un avion de pasageri s-a prăbușit în apele Oceanului Indian
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Cum a ajuns un avion de pasageri să se prăbușească în ocean
  2. Momentul prăbușirii a fost înregistrat de pasageri
  3. Ce urmează după acest incident

Un avion de pasageri al companiei StarSky, cu 55 de persoane la bord, s-a prăbușit marți în Oceanul Indian, imediat după decolarea din Mogadishu. Aeronava, care se îndrepta spre orașul Guriel, a întâmpinat probleme tehnice. În ciuda impactului violent în care una dintre aripi a fost smulsă, autoritățile au confirmat că toți pasagerii și membrii echipajului au supraviețuit miraculos.

Cum a ajuns un avion de pasageri să se prăbușească în ocean

Potrivit libertatea, martorii aflați pe o plajă din apropiere au văzut avionul zburând la o înălțime neobișnuit de mică înainte de a cădea în ocean. Piloții au încercat să revină pe pista Aeroportului Internațional Aden Adde, însă au pierdut controlul și au deviat de la traseu. Echipele de salvare au intervenit în doar câteva minute pentru a preveni o tragedie mai mare

„Prioritatea a fost să ne asigurăm că nu va exista niciun incendiu după impact, având în vedere apropierea de apă. Suntem ușurați să anunțăm că toți cei aflați la bord au fost evacuați în siguranță.” a explicat un reprezentant al companiei

Momentul prăbușirii a fost înregistrat de pasageri

Imaginile apărute în mediul online arată momentele de panică cu pasageri care sar din avion direct în apele oceanului pentru a ajunge la mal. Incidentul a dus la închiderea temporară a aeroportului pentru a facilita accesul ambulanțelor și al echipelor de intervenție.

Ce urmează după acest incident

O anchetă oficială a fost demarată imediat pentru a stabili cauza exactă a defecțiunii tehnice care a dus la prăbușirea avionului. Acest eveniment vine la doar câteva zile după un alt accident mortal în aceeași regiune. Din fericire, în acest caz toți cei 55 de  pasageri au scăpat cu viață. Activitatea aeroportuară a fost reluată la scurt timp după ce toți pasagerii au fost transportați în siguranță.

Tags:
Citește și...
NATO schimbă echilibrul conducerii militare în favoarea Europei. Ce rol va avea Germania în noile aranjamente
Externe
NATO schimbă echilibrul conducerii militare în favoarea Europei. Ce rol va avea Germania în noile aranjamente
Achiziție istorică pentru Italia: O operă rară de Antonello da Messina, cumpărată cu 15 milioane de dolari
Externe
Achiziție istorică pentru Italia: O operă rară de Antonello da Messina, cumpărată cu 15 milioane de dolari
Băsescu, despre Consiliul de Pace al lui Trump: O șarlatanie susținută de șarlatanii mai mici de la noi. Mai și vrea câte un miliard de la găinile internaționale (VIDEO)
Externe
Băsescu, despre Consiliul de Pace al lui Trump: O șarlatanie susținută de șarlatanii mai mici de la noi. Mai și vrea câte un miliard de la găinile internaționale (VIDEO)
UE fixează o țintă climatică fără precedent pentru 2040. Ce prevede noul obiectiv
Externe
UE fixează o țintă climatică fără precedent pentru 2040. Ce prevede noul obiectiv
Bulgaria se alătură „Consiliului pentru Pace” al lui Trump. Ce semnificație are decizia pentru securitatea regională
Externe
Bulgaria se alătură „Consiliului pentru Pace” al lui Trump. Ce semnificație are decizia pentru securitatea regională
O tânără de 23 de ani a fost ucisă de tatăl ei în Texas: Tragedia a avut loc chiar înainte de plecarea spre casă
Externe
O tânără de 23 de ani a fost ucisă de tatăl ei în Texas: Tragedia a avut loc chiar înainte de plecarea spre casă
Un român a aruncat în aer un seif în Austria: Hoții au fugit cu o sumă uriașă chiar pe lângă agentul de pază
Externe
Un român a aruncat în aer un seif în Austria: Hoții au fugit cu o sumă uriașă chiar pe lângă agentul de pază
Insula preferată pentru vacanțe, scena unui dezastru sanitar. Peste 1.500 de turiști s-au îmbolnăvit, alții au murit din cauza unor bacterii. Iohannis a mers acolo în 2023
Externe
Insula preferată pentru vacanțe, scena unui dezastru sanitar. Peste 1.500 de turiști s-au îmbolnăvit, alții au murit din cauza unor bacterii. Iohannis a mers acolo în 2023
Coreea de Nord: elevi și adolescenți, executați pentru că au vizionat seriale sud-coreene și muzică K-Pop
Externe
Coreea de Nord: elevi și adolescenți, executați pentru că au vizionat seriale sud-coreene și muzică K-Pop
Proces împotriva Meta și Google. Cele două companii sunt acuzate că provoacă dependență tinerilor utilizatori
Externe
Proces împotriva Meta și Google. Cele două companii sunt acuzate că provoacă dependență tinerilor utilizatori
Ultima oră
20:44 - Un primar revoltat de tăieri a purtat un ceas Rolex de zeci de mii de euro la întâlnirea cu Bolojan: „Dacă un primar trebuie să fie sărac, atunci și comunitatea va fi săracă”
20:40 - Sistemul 112 intră într-o nouă etapă tehnologică în România. Cum se schimbă modul de preluare a apelurilor
20:34 - Diana Dumitrescu, declarații despre reacția familiei după ce s-a pocăit: „Nu au cum să înțeleagă pentru că e ceva greu de înțeles”
20:05 - NATO schimbă echilibrul conducerii militare în favoarea Europei. Ce rol va avea Germania în noile aranjamente
20:02 - Achiziție istorică pentru Italia: O operă rară de Antonello da Messina, cumpărată cu 15 milioane de dolari
19:53 - Băsescu, despre Consiliul de Pace al lui Trump: O șarlatanie susținută de șarlatanii mai mici de la noi. Mai și vrea câte un miliard de la găinile internaționale (VIDEO)
19:26 - Mira a primit un buchet impresionant de trandafiri. Cum s-a afișat artista după separarea de Levi Elekes
19:20 - UE fixează o țintă climatică fără precedent pentru 2040. Ce prevede noul obiectiv
19:19 - Băsescu: Toți îl înjură pe Bolojan, nimeni nu vrea să-i ia locul. Toți sunt conștienți că tot ei au generat criza (VIDEO)
18:53 - Avertisment Google: Angajații din industria apărării sunt țintele unei campanii globale de spionaj cibernetic