Un avion de pasageri al companiei StarSky, cu 55 de persoane la bord, s-a prăbușit marți în Oceanul Indian, imediat după decolarea din Mogadishu. Aeronava, care se îndrepta spre orașul Guriel, a întâmpinat probleme tehnice. În ciuda impactului violent în care una dintre aripi a fost smulsă, autoritățile au confirmat că toți pasagerii și membrii echipajului au supraviețuit miraculos.

Cum a ajuns un avion de pasageri să se prăbușească în ocean

Potrivit , martorii aflați pe o plajă din apropiere au văzut avionul zburând la o înălțime neobișnuit de mică înainte de a cădea în ocean. Piloții au încercat să revină pe pista Aeroportului Internațional Aden Adde, însă au pierdut controlul și au deviat de la traseu. Echipele de salvare au intervenit în doar câteva minute pentru a preveni o tragedie mai mare

„Prioritatea a fost să ne asigurăm că nu va exista niciun incendiu după impact, având în vedere apropierea de apă. Suntem ușurați să anunțăm că toți cei aflați la bord au fost evacuați în siguranță.” a explicat un reprezentant al companiei

Momentul prăbușirii a fost înregistrat de pasageri

Imaginile apărute în mediul online arată momentele de panică cu pasageri care sar din avion direct în apele oceanului pentru a ajunge la mal. Incidentul a dus la închiderea temporară a aeroportului pentru a facilita accesul ambulanțelor și al echipelor de intervenție.

Ce urmează după acest incident

O anchetă oficială a fost demarată imediat pentru a stabili cauza exactă a defecțiunii tehnice care a dus la avionului. Acest eveniment vine la doar câteva zile după un alt accident mortal în aceeași regiune. Din fericire, în acest caz toți cei 55 de pasageri au scăpat cu viață. Activitatea aeroportuară a fost reluată la scurt timp după ce toți pasagerii au fost transportați în siguranță.