Un avion s-a prăbușit în largul Hawaii, la scurt timp după decolare. Cei doi piloți au fost salvați

Un avion cargo, la bordul căruia se aflau un pilot și un copilot s-a prăbușit vineri, în largul Honolulu, din Hawaii.

Aeronava care transporta marfă s-a prăbușit la scurt timp după decolare, din cauza unei probleme la motor.

Avionul, aparținând companiei Transair, decolase din Honolulu și de deplasa către insula Maui.

Accidentul s-a produs la scurt timp de la decolare, mai exact la doar 3 km de Aeroportul Kaleola, scrie CNBC.

Cei doi piloți care se aflau la bordul aeronavei au fost salvați, unul dintre ei este internat în spital în stare gravă, fiind la ATI. Celălalt pilot a fost adus la țărm de o barcă de salvare, după cum a precizat FAA.

Potrivit site-ului de supraveghere a zborurilor, Flightradar24, aeronava prăbușită în Hawaii este un avion de marfă 737-200, operat de compania Transair încă din 2014.

Aeronavele de tip cargo sunt considerate uzate și reutilizate pentru transportul de marfă, după ce inițial au fost folosite mai mulți ani pentru transportul pasagerilor.

A 737-200 cargo aircraft operated for Transair by Rhoades Aviation made an emergency landing in the water near Honolulu after reportedly suffering engine trouble. The FAA reports that both crew members have been rescued. ADS-B data is available at https://t.co/lsdJ4WlkHy pic.twitter.com/8D71tEQ3wy

— Flightradar24 (@flightradar24) July 2, 2021