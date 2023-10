Un băiat de 16 ani a cucerit rețelele sociale după ce a transformat o curte în paragină într-o oază relaxantă pentru mama sa. Femeia suferă de depresie

Rochelle Linaker (@rochellelinaker), o mamă și în curând bunică, a împărtășit cu restul utilizatorilor de rețele sociale concluzii despre cum sănătatea ei mintală a afectat starea grădinii sale – și cum copiii ei au ajutat-o să o transforme.

Pentru că fiica lui Linaker este însărcinată și familia a vrut să organizeze o petrecere în grădină, restul copiilor ei, inclusiv fiul de 16 ani, s-au oferit voluntari pentru a curăța spațiul exterior.

I have the best children 🥰