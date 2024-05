Un bărbat a murit după ce a căzut de pe terasa muzeului Tate Modern din Londra

Un bărbat și-a pierdut viața după ce a căzut de pe platforma de observare a , o atracţie turistică extrem de apreciată. de vizitatorii capitalei Regatului Unit Poliţia londoneză, cea care a anunțat incidentul produs vineri dimineața, a precizat că decesul nu este considerat suspect, relatează .

„Poliţia a fost contactată la ora locală 10:45 în legătură cu un incident în care un bărbat a căzut de pe clădirea Tate Modern. În pofida eforturilor medicilor, bărbatul a decedat la faţa locului”, a precizat Metropolitan Police într-un comunicat.

Se pare că ar fi vorba de o sinucidere

Din relatarea unui martor ocular, citat de tabloidul britanic, se pare că ar fi vorba de o sinucidere.

”Mă aflam la barul situat la etajul 10 al clădirii. Era foarte liniște, eram 15 persoane în cafenea. La un moment dat am sesizat o mișcare ciudată pe terasă. În momentul în care mi-am concentrat atenția către zona respectivă am văzut un tânăr care trecuse de gardul de protecție. I-am remarcat ezitarea și în momentul în care am realizat ce urma să se întâmple am închis ochii și am auzit în jur țipete. Nu pot spera decât să sufletul lui și-a găsit liniștea”, a declarat martorul ocular.

Nu este primul incident grav petrecut la Tate Modern

Nu este primul incident grav ce are loc la galeria de artă modernă din Londra, în august 2019, un tânăr cu probleme psihice l-a împins pe copilul unor turiști francezi tot de pe terasa muzeului.

Copilul a căzut pe un acoperiş de la nivelul etajului al cincilea al clădirii, situat 30 de metri mai jos. El a suferit o hemoragie cerebrală şi fracturi multiple, la coloana vertebrală, la picioare şi la braţe.

Presa britanică a relatat în vara anului trecut că starea de sănătate a copilului s-a îmbunătăţit şi că acesta foloseşte de acum scaunul cu rotile doar pentru plimbări mai lungi.

Tânărul care l-a împins pe copil a fost condamnat la închisoare pe viaţă, cu o pedeapsă minimă de 15 ani în spatele gratiilor.

situat pe malul sudic al Tamisei, este unul dintre cele mai vizitate din lume. El a primit aproximativ 3.6 milioane de vizitatori între ianuarie şi septembrie 2023.