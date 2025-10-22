B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un veteran al Forțelor Aeriene și-a înscenat propria moarte pentru a vedea cine vine la înmormântare

Un veteran al Forțelor Aeriene și-a înscenat propria moarte pentru a vedea cine vine la înmormântare

B1.ro
22 oct. 2025, 15:35
Un veteran al Forțelor Aeriene și-a înscenat propria moarte pentru a vedea cine vine la înmormântare
Sursa foto: pixabay
Cuprins
  1. Câți oameni au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Mohan Lal, după ce și-a organizat propria înmormântare
  2. Și un bărbat din Brazilia a pus în scenă propria înmormântare

Un fost veteran al Forțelor Aeriene Indiene, Mohan Lal, în vârstă de 74 de ani, și-a pus în scenă propria înmormântare. Evenimentul funerar a avut loc în satul Konchi din districtul Gaya, India. Experimentul social inedit a avut scopul de a-i permite bărbatului să vadă câte persoane ar veni să-i aducă un ultim omagiu. 

Câți oameni au venit să îi aducă un ultim omagiu lui Mohan Lal, după ce și-a organizat propria înmormântare

Mohan Lal, fost veteran, a realizat un experiment social neașteptat. El s-a așezat într-un sicriu și a fost acoperit cu un giulgiu, în timp ce alaiul a pornit spre crematoriu. Dorința sa era să fie martor la propria ceremonie funerară și să observe cât de multă atenție și afecțiune i se va acorda după ce lumea ar fi crezut că a murit.

Sute de oameni, rude și apropiați, s-au adunat în sat crezând că veteranul a trecut în neființă. Însă, chiar când cortegiul se apropia de crematoriu, bărbatul a uimit mulțimea, ridicându-se din sicriu și dezvăluind că este, de fapt, încă în viață.

Bărbatul le-a explicat celor prezenți că voia să fie el martor la „respectul și afecțiunea pe care o să le primească din partea oamenilor după ce moare”. După ce „a înviat”, participanții au ars o efigie și au participat la un ospăț pregătit special de Mohan Lal și familia acestuia pentru întregul sat, potrivit Mirror.

Fostul veteran al Forțelor Aeriene este un membru respectat în comunitate. Acest lucru se datorează, printre altele, și contribuțiilor sale sociale. El a donat un crematoriu satului, astfel încât sătenii să poată continua procesele funerare chiar și în timpul sezoanelor ploioase.

Și un bărbat din Brazilia a pus în scenă propria înmormântare

Un caz similar, dar cu un rezultat mai puțin pozitiv, a avut loc în Brazilia în 2023. Baltazar Lemos, un director de pompe funebre în vârstă de 60 de ani, a avut aceeași idee. Întristat de o slujbă unde au participat doar două persoane, bărbatul a început să se gândească câți oameni s-ar osteni să vină la propria lui înmormântare.

Lemos a pus la cale un plan elaborat. El a postat o fotografie pe Facebook în fața spitalului Albert Einstein din Sao Paulo, iar a doua zi, a anunțat pe rețelele sociale că a murit.

„În această după-amiază tristă, Baltazar Lemos ne-a părăsit. Mai multe informații vor apărea în curând”, se arată în postare.

Și-a organizat propriul eveniment funerar la o capelă din Curitiba, Brazilia. Planul său, însă, nu a funcționat, oamenii fiind furioși că s-a jucat cu sentimentele lor.

Tags:
Citește și...
Situație bizară în SUA. Trump cere despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la Departamentul de Justiţie. El a înaintat cererea și tot el trebuie să ia o decizie: „Pare cam rău, nu?” (VIDEO)
Externe
Situație bizară în SUA. Trump cere despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la Departamentul de Justiţie. El a înaintat cererea și tot el trebuie să ia o decizie: „Pare cam rău, nu?” (VIDEO)
Cum a arătat prima zi a lui Nicolas Sarkozy în închisoare. Avocații săi deja au depus o cerere de eliberare provizorie (VIDEO)
Externe
Cum a arătat prima zi a lui Nicolas Sarkozy în închisoare. Avocații săi deja au depus o cerere de eliberare provizorie (VIDEO)
Un bărbat a pus la cale un experiment social neobișnuit. Și-a înscenat propria moarte pentru a vedea câți oameni vor veni la înmormântarea sa
Externe
Un bărbat a pus la cale un experiment social neobișnuit. Și-a înscenat propria moarte pentru a vedea câți oameni vor veni la înmormântarea sa
O instanță din Nigeria a condamnat doi influenceri să se căsătorească, după ce aceștia au postat imagini în care se sărutau (VIDEO)
Externe
O instanță din Nigeria a condamnat doi influenceri să se căsătorească, după ce aceștia au postat imagini în care se sărutau (VIDEO)
Profețiile lui Nostradamus stârnesc din nou îngrijorare. Ce spunea că se va întâmpla la finalul anului 2025
Externe
Profețiile lui Nostradamus stârnesc din nou îngrijorare. Ce spunea că se va întâmpla la finalul anului 2025
Un bărbat din Turcia este obligat să plătească pensie alimentară pentru pisicile pe care le are cu fosta soție. Ce sumă trebuie să achite
Externe
Un bărbat din Turcia este obligat să plătească pensie alimentară pentru pisicile pe care le are cu fosta soție. Ce sumă trebuie să achite
O replică lipsită de sens e permanent pe buzele copiilor din Generația Alfa. De unde provine „6-7” și ce semnifică
Externe
O replică lipsită de sens e permanent pe buzele copiilor din Generația Alfa. De unde provine „6-7” și ce semnifică
Cetățean rus, condamnat la închisoare după ce a stat ilegal, timp de trei ani, pe Muntele Athos. „Nu am găsit bilet de avion”
Externe
Cetățean rus, condamnat la închisoare după ce a stat ilegal, timp de trei ani, pe Muntele Athos. „Nu am găsit bilet de avion”
Jaful de la Muzeul Luvru. Procurorii francezi au stabilit valoarea bijuteriilor furate
Externe
Jaful de la Muzeul Luvru. Procurorii francezi au stabilit valoarea bijuteriilor furate
Prințul William ar plănui să le retragă titlurile regale lui Harry și lui Meghan. „Respectă modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew”
Externe
Prințul William ar plănui să le retragă titlurile regale lui Harry și lui Meghan. „Respectă modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew”
Ultima oră
16:59 - RCA obligatoriu pentru trotinete electrice în România. Ce trebuie să ştie proprietarii sau utilizatorii acestor vehicule
16:42 - Percheziții DIICOT la IPJ Timiș: Polițiști implicați într-o afacere la negru cu produse de lux. Ce au descoperit anchetatorii
16:41 - România devine noua destinație pentru muncitorii din Africa. Câți bani câștigă într-o oră un muncitor kenyan
16:28 - Cum va fi vremea în weekendul 25-26 octombrie 2025? Prognoza meteo completă
16:08 - Iarna aceasta ar putea intra în istorie. Meteorologii o compară cu cea din 1981, cea mai grea din secolul trecut. Iată ce arată datele
16:08 - Situație bizară în SUA. Trump cere despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la Departamentul de Justiţie. El a înaintat cererea și tot el trebuie să ia o decizie: „Pare cam rău, nu?” (VIDEO)
16:01 - Poate baia cu gheață să-ți redea instant strălucirea feței? Ce spun specialiștii despre noul truc viral
15:49 - Bucureștiul, toamna: 10 lucruri de făcut într-o zi perfectă în Capitală
15:46 - Locatarii din blocul explodat se revoltă. Statul vrea să îi facă chiriași (VIDEO)
15:28 - Newsweek: Comuna cu 7.500.000 lei datorii are 2.400 locuitori. Primarul și-a dat o creștere de 33% la salariu