Un fost veteran al Forțelor Aeriene Indiene, Mohan Lal, în vârstă de 74 de ani, și-a pus în scenă propria înmormântare. Evenimentul funerar a avut loc în satul Konchi din districtul Gaya, India. Experimentul social inedit a avut scopul de a-i permite bărbatului să vadă câte persoane ar veni să-i aducă un ultim omagiu.
Mohan Lal, fost veteran, a realizat un experiment social neașteptat. El s-a așezat într-un sicriu și a fost acoperit cu un giulgiu, în timp ce alaiul a pornit spre crematoriu. Dorința sa era să fie martor la propria ceremonie funerară și să observe cât de multă atenție și afecțiune i se va acorda după ce lumea ar fi crezut că a murit.
Sute de oameni, rude și apropiați, s-au adunat în sat crezând că veteranul a trecut în neființă. Însă, chiar când cortegiul se apropia de crematoriu, bărbatul a uimit mulțimea, ridicându-se din sicriu și dezvăluind că este, de fapt, încă în viață.
Bărbatul le-a explicat celor prezenți că voia să fie el martor la „respectul și afecțiunea pe care o să le primească din partea oamenilor după ce moare”. După ce „a înviat”, participanții au ars o efigie și au participat la un ospăț pregătit special de Mohan Lal și familia acestuia pentru întregul sat, potrivit Mirror.
Fostul veteran al Forțelor Aeriene este un membru respectat în comunitate. Acest lucru se datorează, printre altele, și contribuțiilor sale sociale. El a donat un crematoriu satului, astfel încât sătenii să poată continua procesele funerare chiar și în timpul sezoanelor ploioase.
Un caz similar, dar cu un rezultat mai puțin pozitiv, a avut loc în Brazilia în 2023. Baltazar Lemos, un director de pompe funebre în vârstă de 60 de ani, a avut aceeași idee. Întristat de o slujbă unde au participat doar două persoane, bărbatul a început să se gândească câți oameni s-ar osteni să vină la propria lui înmormântare.
Lemos a pus la cale un plan elaborat. El a postat o fotografie pe Facebook în fața spitalului Albert Einstein din Sao Paulo, iar a doua zi, a anunțat pe rețelele sociale că a murit.
„În această după-amiază tristă, Baltazar Lemos ne-a părăsit. Mai multe informații vor apărea în curând”, se arată în postare.
Și-a organizat propriul eveniment funerar la o capelă din Curitiba, Brazilia. Planul său, însă, nu a funcționat, oamenii fiind furioși că s-a jucat cu sentimentele lor.