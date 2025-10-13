Scheletul unui bărbat decedat în urmă cu 15 ani a fost descoperit în locuința lui, din Valencia, Spania. În toți acești ani, vecinii au trăit cu impresia că victima se dusese să locuiască într-un azil de bătrâni.

În ce stare a fost găsit corpul bărbatului decedat în urmă cu 15 ani

Serviciile de urgență care au reușit să pătrundă în apartament au găsit o parte din scheletul bărbatului în dormitor și alte câteva oase în sufragerie. Se crede că fragmentele mutate între camere ar fi fost „opera” porumbeilor care începuseră să-și facă cuib în proprietatea abandonată.

Ceilalți locatari ai blocului, uimiți de descoperirea autorităților, spun că l-au văzut ultima dată pe bărbat prin 2010. Potrivit declarațiilor acestora, scheletul aparținea unui constructor ieșit la pensie, pe nume Antonio.

Bărbatul ar fi fost tatăl a doi , cu care rupsese legătura. Locuia singur în apartamentul de la ultimul etaj după ce s-a despărțit de soție, relatează .

Cadavrul a fost îndepărtat și dus la Institutul de Medicină Legală din Valencia. Experții criminaliști au fost văzuți ieșind din casă cu pungi albe, care conțineau rămășițele sale.

De ce nu și-au pus vecinii semne de întrebare cu privire la bărbat

Vecinii aveau impresia că bărbatul se mutase la un azil. Mai mult, plata utilităților și taxelor era la zi, fiind achitate direct din contul său bancar. În cei 15 ani, pensia a continuat să îi intre pe card pensionarului despre care se crede că avea 70-71 de ani la momentul morții. Și pentru că plățile erau făcute regulat, i-a făcut pe cei care îl cunoșteau să nu își pună semne de întrebare în privința stării lui.

Cum au descoperit cadavrul bărbatului decedat în urmă cu 15 ani

Totul a început când femeia care locuiește sub apartamentul bărbatului s-a plâns că i se infiltra apă prin tavan. Aceasta a contactat autoritățile, care au intrat în apartamentul pensionarului și au descoperit rămășitețele umane. Una dintre vecinele care au chemat pompierii când apa a început să se scurgă în locuința ei de sus a declarat presei locale: „Apa intra în dormitorul mamei mele, precum și prin tavanul băii și al sufrageriei.

„Locul era într-o stare foarte proastă. Ultima dată când l-am văzut pe proprietar a fost în 2010. Poliția mi-a spus că nu mai rămăsese mare lucru din corpul lui și că era practic un schelet”, a povestit femeia care a sesizat autoritățile.

Această descoperire a fost făcută în timp ce furtuna Alice continuă să facă ravagii pe coasta de est a Spaniei.

„Dacă nu ar fi fost ploaia abundentă, rămășițele acestui bărbat ar fi fost, probabil, încă nedescoperite”, a declarat o sursă.