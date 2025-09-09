Un bulldog francez, colegul de muncă al unui bărbat din China. Câinele adună PET-uri pentru stăpân şi câştigă bani

Un bulldog francez a devenit popular în , după ce a reușit să strângă 1.200 de euro, în cinci ani, adunând PET-uri pentru stăpânul său.

Un coleg harnic

Câinele este cunoscut în mediul online ca „Dog Little White”și are peste 80.000 de urmăritori pe platforma Douyin. El a fost supranumit de localnici „cel mai punctual strângător de sticle”.

harnic a reușit să strângă peste 1.200 de euro colectând sticle de plastic pe străzile din Guangzhou, provincia Guangdong.

Program de muncă

În fiecare zi, bulldog-ul francez iese de trei ori la muncă, alături de stăpân: dimineața, la prânz și seara. Fiecare sesiune durează între 20 și 30 de minute, iar când acesta obosește, se întoarce singur acasă.

Zhang, stăpânul câinelui nu a menționat cum a ajuns să aibă această colaborare cu patrupedul, însă spune că totul a devenit o rutină. Practic, sunt colegi de muncă.

Mărire de salariu

La început, câinele aduna sticle care aduceau aproximativ 2 euro pe zi. După ce povestea sa a devenit virală pe internet, magazinele din zonă au început să lase sticle special pentru el. Suma a mai crescut cu 3 euro în plus.

„Înainte să devină faimos, câștiga în jur de câţiva cenţi pe zi din sticlele adunate. Dar acum, când toate magazinele din apropiere îi păstrează sticlele, poate strânge peste 5 euro pe zi. Venitul este chiar impresionant, atât din social media, cât și din colectarea sticlelor”, a spus Zhang pentru CQ News, citat de .

Acum, cei doi câștigă 120 de euro pe lună, iar împreună cu câștigurile din clipurile de pe rețelele sociale, suma lunară ajunge la 360 – 480 de euro.

Cu câștigurile din mediul online, Zhang a precizat că vrea să ajute și alte animale fără stăpân.