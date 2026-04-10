O apariție neobișnuită a atras atenția pe străzile din San Francisco, stârnind reacții mixte din partea trecătorilor. Un câine robot, dotat cu un cap extrem de realist care îl imită pe Elon Musk, a devenit rapid punctul central al curiozității și uimirii. Dispozitivul a fost văzut în zona South Beach, în apropiere de Oracle Park. Acesta s-a plimbat printre oameni ca parte a unei acțiuni artistice neobișnuite, informează San Francisco Chronicle.
Beeple’s latest art has made its way to South Park in SF and, well pic.twitter.com/iSVZD2SvWB
— Lauren Goode (@LaurenGoode) April 8, 2026
În spatele acestui moment bizar de pe străzile orașului se află, de fapt, o strategie artistică bine gândită. Robo-câinele face parte din campania de promovare a expoziției „INFINITE_LOOP”, semnată de artistul digital Beeple. Expoziția se va deschide pe 18 aprilie la centrul NODE din Palo Alto.
„NODE este un cămin pentru artiștii care definesc cultura digitală de astăzi. Animalele obișnuite ale lui Beeple sunt o întruchipare fizică a acestei culturi și suntem mândri să aducem o parte din ea aici, în Silicon Valley”, a transmis un reprezentant al NODE pentru Chronicle.
Dincolo de aspectul spectaculos, proiectul propune o viziune artistică profund ancorată în tehnologie și cultură digitală. Potrivit prezentării de pe site-ul NODE, „Regular Animals” reinterpretează arta pop, sculptura și arta generativă într-o formă complet nouă. În această viziune, tehnologia devine parte esențială din identitatea operei.
Fiecare umanoid robotic nu este doar un obiect, ci o entitate dinamică, o „pânză digitală” în continuă transformare, ale cărei experiențe sunt capturate și reinterpretate. Un element care stârnește controverse este ideea de „viață” limitată a acestor creații. După trei ani, echivalentul a douăzeci și unu de „ani de câine”, fiecare robot este programat să „moară”.
Apariția pe străzile orașului marchează un moment aparte pentru acest proiect. Este pentru prima dată când un robot din serie interacționează direct cu publicul. Chiar dacă lucrarea a fost prezentată anterior la Art Basel Miami, expunerea în spațiul urban i-a amplificat considerabil impactul.
Reacțiile au fost rapide și împărțite, variind de la amuzament și fascinație până la disconfort și îngrijorare. Pe rețelele sociale, unii l-au catalogat drept „înfricoșător” sau „greșit”. Alții au văzut în el o formă îndrăzneață și inovatoare de artă digitală.
Proiectul îi aparține lui Beeple, activ în domeniu din 2007 și cunoscut pentru seria „Everydays”. În 2021, o colecție formată din primele 5.000 de lucrări ale sale a fost vândută pentru 69,3 milioane de dolari. A devenit una dintre cele mai scumpe opere realizate de un artist în viață și ocupa, la acel moment, locul al treilea în topul licitațiilor.