O apariție neobișnuită a atras atenția pe străzile din San Francisco, stârnind reacții mixte din partea trecătorilor. Un câine robot, dotat cu un cap extrem de realist care îl imită pe , a devenit rapid punctul central al curiozității și uimirii. Dispozitivul a fost văzut în zona South Beach, în apropiere de Oracle Park. Acesta s-a plimbat printre oameni ca parte a unei acțiuni artistice neobișnuite, informează .

Beeple’s latest art has made its way to South Park in SF and, well — Lauren Goode (@LaurenGoode)

De ce a apărut „robo-câinele Elon Musk” pe străzi

În spatele acestui moment bizar de pe străzile orașului se află, de fapt, o strategie artistică bine gândită. Robo-câinele face parte din campania de promovare a expoziției „INFINITE_LOOP”, semnată de artistul digital Beeple. Expoziția se va deschide pe 18 aprilie la centrul NODE din Palo Alto.

„NODE este un cămin pentru artiștii care definesc cultura digitală de astăzi. Animalele obișnuite ale lui Beeple sunt o întruchipare fizică a acestei culturi și suntem mândri să aducem o parte din ea aici, în Silicon Valley”, a transmis un reprezentant al NODE pentru Chronicle.

Potrivit reprezentanților centrului, trimiterea „lui Elon” în mijlocul oamenilor a fost o idee gândită ca o formă de artă vie. Scopul a fost să scoată publicul din rutină și să provoace reacții autentice înainte de deschiderea oficială. Rezultatul a fost exact cel dorit, generând surpriză, curiozitate și discuții spontane în jurul unei apariții greu de ignorat. Ce este proiectul „Regular Animals” și cine se află în spatele lui În spatele acestui concept neobișnuit se află Beeple, artist digital din Carolina de Sud, cunoscut în viața reală ca Mike Winkelmann. Robo-câinele face parte din seria „Regular Animals”, un proiect artistic semnat de Beeple. Proiectul transformă figuri celebre în personaje robotice bizare și provocatoare. Printre „protagoniști” se regăsesc versiuni reinterpretate ale unor nume precum , Jeff Bezos, Andy Warhol, Pablo Picasso și chiar artistul însuși. INFINITE_LOOP — NODE (@nodefnd) Fiecare creație este realizată în colaborare cu Hyperflesh, un producător specializat în măști din silicon hiperrealiste. Acest lucru explică nivelul impresionant de detaliu și realism care îi face pe mulți să privească de două ori.

Care este conceptul din spatele lucrării „Regular Animals”

Dincolo de aspectul spectaculos, proiectul propune o viziune artistică profund ancorată în tehnologie și cultură digitală. Potrivit prezentării de pe site-ul NODE, „Regular Animals” reinterpretează arta pop, sculptura și arta generativă într-o formă complet nouă. În această viziune, tehnologia devine parte esențială din identitatea operei.

Fiecare umanoid robotic nu este doar un obiect, ci o entitate dinamică, o „pânză digitală” în continuă transformare, ale cărei experiențe sunt capturate și reinterpretate. Un element care stârnește controverse este ideea de „viață” limitată a acestor creații. După trei ani, echivalentul a douăzeci și unu de „ani de câine”, fiecare robot este programat să „moară”.

Totuși, existența sa nu dispare complet, deoarece toate „amintirile” sunt stocate permanent pe blockchain. Astfel, efemerul este transformat într-o formă de eternitate digitală.

Cum a reacționat publicul la apariția neașteptată

Apariția pe străzile orașului marchează un moment aparte pentru acest proiect. Este pentru prima dată când un robot din serie interacționează direct cu publicul. Chiar dacă lucrarea a fost prezentată anterior la Art Basel Miami, expunerea în spațiul urban i-a amplificat considerabil impactul.

Reacțiile au fost rapide și împărțite, variind de la amuzament și fascinație până la disconfort și îngrijorare. Pe rețelele sociale, unii l-au catalogat drept „înfricoșător” sau „greșit”. Alții au văzut în el o formă îndrăzneață și inovatoare de artă digitală.

Proiectul îi aparține lui Beeple, activ în domeniu din 2007 și cunoscut pentru seria „Everydays”. În 2021, o colecție formată din primele 5.000 de lucrări ale sale a fost vândută pentru 69,3 milioane de dolari. A devenit una dintre cele mai scumpe opere realizate de un artist în viață și ocupa, la acel moment, locul al treilea în topul licitațiilor.