Un celebru comentator sportiv a murit, la 52 de ani

Guillaume Di Grazia, un legendar comentator sportiv al Eurosport, a murit la vârsta de 52 de ani. bărbatul a încetat din viață după ce a fost lovit de un taur, în timpul unui „abrivado”, un festival în care taurii sunt mânați pe străzile satelor de către un grup de călăreți.

Cum a fost descris Di Grazia de compania la care era angajat

Imediat după incident, Di Grazia a fost dus la spital, acolo unde a încetat din viață, două zile mai târziu. Bărbatul împlinise de doar trei zile 52 de ani în momentul în care s-a stins.

Moartea tragică a comentatorului sportiv s-a resimțit ca o undă de șoc în rândul fanilor, dar și a celor care îl cunoșteau. Mesajele de condoleanțe au început să curgă, unul dintre ele fiind scris chiar de către angajatorul lui Di Grazia, TNT Sports, care a preluat Eurosport anul acesta.

„Miercuri, am aflat cu tristețe de moartea accidentală a lui Guillaume Di Grazia.

Membru al echipei editoriale Eurosport timp de 26 de ani, Guillaume a fost un jurnalist unic, vizionar și pasionat, care a lăsat o amprentă durabilă asupra istoriei canalului. Era instinctiv, simțind lucrurile cu mult înaintea altora, tendințe, traiectorii… Acest spirit creativ, împreună cu un profesionalism deosebit, l-au transformat într-un jurnalist extraordinar.

Programul «Les Tontons Flankers» și-a lăsat asupra epocii sale și asupra minții oamenilor.

Și ce ziceți de «Les Roi de la Pédale»? A transformat un simplu program de debriefing într-un eveniment de referință cunoscut de toți fanii ciclismului francez.

Modul său de a folosi cuvintele și camaraderia cu colegii săi, care au devenit cealaltă familie a sa, au marcat viața lui și pe a noastră”, se arată pe .

Ce mare eveniment sportiv a prezentat Guillaume Di Grazia

Amintirea lui Di Grazia va mai rămâne vie anii întregi. Acesta a fost nu doar un comentator sportiv iubit, ci vocea din spatele unei dintre cele mai importante competiții de ciclism – Turul Franței.

Directorul sportiv al TNT, Géraldine Pons, a scris: „Entuziasmul, stilul și pasiunea sa din spatele microfonului au lăsat o impresie de durată asupra fanilor ciclismului. Uneori, era la fel de popular ca și cicliștii de pe drumurile Turului”, potrivit .

Ce mesaje au transmis fanii după ce legendarul comentator sportiv a murit

Și fanii i-au adus omagii, amintind calitatea muncii sale.

„Veste groaznică. Condoleanțe familiei și prietenilor săi. Odihnească-se în pace Guillaume”,

„Ce trist este că nu vom mai avea ocazia să-i auzim vocea și calitatea sa de prezentator”

„Ce păcat! 52 de ani… o voce grozavă în ciclism”, au fost o parte dintre mesaje.