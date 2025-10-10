B1 Inregistrari!
Un celebru comentator sportiv a încetat tragic din viață, la 52 de ani. Ce i-a adus sfârșitul

Un celebru comentator sportiv a încetat tragic din viață, la 52 de ani. Ce i-a adus sfârșitul

10 oct. 2025, 17:14
Un celebru comentator sportiv a încetat tragic din viață, la 52 de ani. Ce i-a adus sfârșitul
Un celebru comentator sportiv a murit, la 52 de ani
Cuprins
  1. Cum a fost descris Di Grazia de compania la care era angajat 
  2. Ce mare eveniment sportiv a prezentat Guillaume Di Grazia
  3. Ce mesaje au transmis fanii după ce legendarul comentator sportiv a murit

Guillaume Di Grazia, un legendar comentator sportiv al Eurosport, a murit la vârsta de 52 de ani. bărbatul a încetat din viață după ce a fost lovit de un taur, în timpul unui „abrivado”, un festival în care taurii sunt mânați pe străzile satelor de către un grup de călăreți.

Cum a fost descris Di Grazia de compania la care era angajat 

Imediat după incident, Di Grazia a fost dus la spital, acolo unde a încetat din viață, două zile mai târziu. Bărbatul împlinise de doar trei zile 52 de ani în momentul în care s-a stins.

Moartea tragică a comentatorului sportiv s-a resimțit ca o undă de șoc în rândul fanilor, dar și a celor care îl cunoșteau. Mesajele de condoleanțe au început să curgă, unul dintre ele fiind scris chiar de către angajatorul lui Di Grazia, TNT Sports, care a preluat Eurosport anul acesta.

„Miercuri, am aflat cu tristețe de moartea accidentală a lui Guillaume Di Grazia.

Membru al echipei editoriale Eurosport timp de 26 de ani, Guillaume a fost un jurnalist unic, vizionar și pasionat, care a lăsat o amprentă durabilă asupra istoriei canalului. Era instinctiv, simțind lucrurile cu mult înaintea altora, tendințe, traiectorii… Acest spirit creativ, împreună cu un profesionalism deosebit, l-au transformat într-un jurnalist extraordinar.

Programul «Les Tontons Flankers» și-a lăsat amprenta asupra epocii sale și asupra minții oamenilor.

Și ce ziceți de «Les Roi de la Pédale»? A transformat un simplu program de debriefing într-un eveniment de referință cunoscut de toți fanii ciclismului francez.

Modul său de a folosi cuvintele și camaraderia cu colegii săi, care au devenit cealaltă familie a sa, au marcat viața lui și pe a noastră”, se arată pe site-ul oficial al TNT Sports.

Ce mare eveniment sportiv a prezentat Guillaume Di Grazia

Amintirea lui Di Grazia va mai rămâne vie anii întregi. Acesta a fost nu doar un comentator sportiv iubit, ci vocea din spatele unei dintre cele mai importante competiții de ciclism – Turul Franței.

Directorul sportiv al TNT, Géraldine Pons, a scris: „Entuziasmul, stilul și pasiunea sa din spatele microfonului au lăsat o impresie de durată asupra fanilor ciclismului. Uneori, era la fel de popular ca și cicliștii de pe drumurile Turului”, potrivit The Sun.

Ce mesaje au transmis fanii după ce legendarul comentator sportiv a murit

Și fanii i-au adus omagii, amintind calitatea muncii sale.

„Veste groaznică. Condoleanțe familiei și prietenilor săi. Odihnească-se în pace Guillaume”,

„Ce trist este că nu vom mai avea ocazia să-i auzim vocea și calitatea sa de prezentator”

„Ce păcat! 52 de ani… o voce grozavă în ciclism”, au fost o parte dintre mesaje.

Tags:
