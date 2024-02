Un copil s-a strecurat în interiorul unei mașini de jucării cu premii și a rămas blocat: „A fost incredibil cât de repede a urcat acolo” (VIDEO)

Poliția australiană a salvat sâmbătă, 27 ianuarie, un băiețel care într-o mașină cu jucării de pluș la un centru comercial în suburbia Capalaba din Brisbane, notează .

Ethan, , s-a strecurat în interiorul unei mașini de jucării din Queensland, Australia. Tatăl acestuia, Timothy Hopper, a declarat că fiul său se juca înainte să-l scape din vedere.

„Nu am avut nicio șansă să reacționez la asta, a fost incredibil cât de repede a urcat acolo”, a spus bărbatul.

Videoclipul incidentului postat pe rețelele de socializare de departamentul de poliție din Queensland îl arată pe copil cum stă în mijlocul animalelor de pluș.

