Un deputat rus face declarații șocante la un post de televiziune: Două milioane de ucraineni sunt „incurabili” și trebuie uciși

e militează deschis pentru un genocid în Ucraina. Un deputat rus a afirmat că, după cucerirea țării, aproximativ două milioane de ucraineni trebuie uciși deoarece ar fi „incurabili”.

Este vorba despre Alexei Juravliov, membru al Dumei de Stat din partea partidului naționalist Rodina („Patria”), care a mai afirmat că pentru distrugerea coastei de est a Statelor Unite, sunt necesare două rachete Sarmat, potrivit

„Vă voi spune cu competență că, pentru a distruge coasta de est a Statelor Unite, sunt necesare (n.r. cunoscute și sub denumirea de Satan 2), și două pentru coasta de vest. Patru rachete și nu va mai rămâne nimic”, susține deputatul rus.

„Ei (experții în arme nucleare) cred că ciuperca [nucleară] va fi mai înaltă decât un zgârie-nori, acea ciupercă va fi vizibilă din Mexic”, continuă Juravliov.

„Noi doar le explicăm că socotelile lor sunt pe lângă, uite așa trebuie să calculați, nu vă amăgiți. Ceea ce trebuie spus este că nu va mai rămâne nimic, nimeni nu își face iluzii cu privire la asta, că toate vor fi bine în cazul unui război nuclear, dar calculați corect”, susține acesta.

On Russian state TV, they discuss not only what it would take to destroy the United States, but also how many Ukrainians have to be massacred. One lawmaker came up with a figure: 2 million. No one in the studio blinked or objected—including the host, who is himself a Duma member.

— Julia Davis (@JuliaDavisNews)