Câștigător al concursului național de matematică din Norvegia, elevul lituanian Skomantas Urbonas a făcut un gest impresionant. Adolescentul a decis să doneze integral premiul în bani pentru a sprijini Ucraina.
Anunțul a fost publicat pe platforma X de Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, fiind citat de European Pravda.
🇺🇦🇳🇴 Skomantas Urbonas, winner of Norway’s National Mathematics Competition, donated his entire prize of 15,000 kroner to support the Ukrainian military and healthcare system.
💬 “I’ve always heard that evil can only prevail when good people do nothing. That’s why I felt that… pic.twitter.com/yaSs9Cx6fx
— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) April 2, 2026
Un premiu obținut la matematică s-a transformat într-un act de solidaritate. Skomantas Urbonas a ales să doneze întreaga sumă de 15.000 NOK (aproximativ 1.330 €) pentru a sprijini forțele de apărare și sistemul de sănătate din Ucraina.
Decizia lui vine dintr-o convingere puternică: „Am auzit întotdeauna că răul poate învinge doar atunci când oamenii buni nu fac nimic. De aceea am simțit că această realizare ar avea o semnificație mai mare dacă ar putea contribui la victoria Ucrainei.”
Gestul a fost remarcat și apreciat de Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei. Instituția și-a exprimat recunoștința față de toți cei care aleg să sprijine Ucraina în aceste momente dificile.
Valuri de sprijin financiar continuă să vină din Europa, chiar și în cele mai dificile momente pentru Ucraina. În iarna 2025–2026, pe fondul crizei energetice severe, în Cehia, inițiativa „Un cadou pentru Putin” a reușit să adune peste 5 milioane de euro în doar cinci zile. Suma a fost direcționată către achiziționarea de generatoare pentru Kiev.
Cu puțin timp înainte, un donator anonim contribuise deja cu 4 milioane de euro, bani împărțiți între mai multe proiecte de sprijin. În același timp, în Lituania, campania Radarom! a strâns alte 4 milioane de euro pentru sisteme robotizate. Inițiativa a marcat patru ani de la începutul invaziei pe scară largă și a consolidat eforturile internaționale de susținere a Ucrainei.