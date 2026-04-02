Câștigător al concursului național de matematică din Norvegia, elevul lituanian Skomantas Urbonas a făcut un gest impresionant. Adolescentul a decis să doneze integral premiul în bani pentru a sprijini Ucraina.

Anunțul a fost publicat pe platforma X de Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei, fiind citat de .

🇺🇦🇳🇴 Skomantas Urbonas, winner of Norway’s National Mathematics Competition, donated his entire prize of 15,000 kroner to support the Ukrainian military and healthcare system. 💬 “I’ve always heard that evil can only prevail when good people do nothing. That’s why I felt that… — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine)

De ce a ales un elev să își doneze premiul pentru Ucraina

Un premiu obținut la matematică s-a transformat într-un act de solidaritate. Skomantas Urbonas a ales să doneze întreaga sumă de 15.000 NOK (aproximativ 1.330 €) pentru a sprijini forțele de apărare și sistemul de sănătate din Ucraina.

Decizia lui vine dintr-o convingere puternică: „Am auzit întotdeauna că răul poate învinge doar atunci când oamenii buni nu fac nimic. De aceea am simțit că această realizare ar avea o semnificație mai mare dacă ar putea contribui la victoria Ucrainei.”

Gestul a fost remarcat și apreciat de . Instituția și-a exprimat recunoștința față de toți cei care aleg să sprijine Ucraina în aceste momente dificile.

Donația a fost primită oficial de ambasadorul Ucrainei în Norvegia, Oleksii Havrysh. Acesta i-a mulțumit pentru poziția sa principială și pentru contribuția concretă la eforturile împotriva agresiunii ruse.

Cum se mobilizează Europa pentru a sprijini Ucraina

Valuri de sprijin financiar continuă să vină din Europa, chiar și în cele mai dificile momente pentru . În iarna 2025–2026, pe fondul crizei energetice severe, în Cehia, inițiativa „Un cadou pentru Putin” a reușit să adune peste 5 milioane de euro în doar cinci zile. Suma a fost direcționată către achiziționarea de generatoare pentru Kiev.

Cu puțin timp înainte, un donator anonim contribuise deja cu 4 milioane de euro, bani împărțiți între mai multe proiecte de sprijin. În același timp, în Lituania, campania Radarom! a strâns alte 4 milioane de euro pentru sisteme robotizate. Inițiativa a marcat patru ani de la începutul invaziei pe scară largă și a consolidat eforturile internaționale de susținere a Ucrainei.