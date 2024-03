Un elicopter s-a prăbușit în Rusia. La bord se aflau 20 de persoane

Mi-8 s-a prăbușit în regiunea Magadan, din Rusia, iar cel puțin o persoană este decedată și alte două sunt rănite, au transmis, joi autoritățile locale.

La bordul avionului se aflau 20 de persoane, iar presa locală informează că pasagerii erau mineri. nu a fost încă stabilită, conform

Două elicoptere cu personal medical au ajuns la locul prăbușirii, iar un alt elicopter al Ministerului pentru Situații de Urgență rus este așteptat să ajungă în scurt timp.

Accidentul aviatic s-a produs la circa 75 de kilometri de orașul Evensk.

Echipajele au plecat în operațiunile de salvare și căutare, dar ele sunt îngreunate de condițiile meteo nefavorabile, a anunțat purtătorul de cuvânt al autorităţii ruse a aviaţiei civile.

Two killed as helicopter crashes in Russia

