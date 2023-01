Un elicopter s-a prăbușit lângă o grădiniță din regiunea Kiev: „Există victime” (FOTO, VIDEO)

Un elicopter s-a prăbușit în apropierea unei grădinițe și a clădirilor rezidențiale din orașul Brovary, regiunea Kiev, transmite .

Un elicopter s-a prăbușit lângă o grădiniță din Brovary, regiunea Kiev

Guvernatorul Kievului, Oleksiy Kuleba, a anunțat că „există victime” în urma incidentului.

„În orașul Brovary, un elicopter a căzut lângă o grădiniță și o clădire de locuințe. La momentul tragediei, copiii și angajații instituției se aflau în grădiniță. În acest moment, toată lumea a fost evacuată. Există victime. Ambulanța, poliția și pompierii intervin la locul accidentului”, a declarat oficialul ucrainean.

The Guardian a menționat că a văzut o imagine neverificată care arată cel puțin un adult rănit grav la fața locului.

„Preliminar, se știe despre cinci persoane rănite, există și decese din cauza căderii unui elicopter în Brovary”, a relatat televiziunea de stat Suspilne pe Telegram.

