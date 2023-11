Un fermier australian susține că a supraviețuit atacului unui crocodil, după ce a mușcat și el reptila de pleoapă

Un fermier australian spune că este norocos că mai este în viață după ce a respins un atac de crocodil mușcând și el reptila agresivă. Fermierul Colin Deveraux a petrecut o lună în spital după ce a fost muşcat de un crocodil de apă sărată de 3,2 m.

Bărbatul suține că a mușcat crocodilul de pleoapă

El a declarat pentru ABC News, citat de , că a mușcat pleoapa crocodilului în lupta pentru supraviețuire. Deveraux a spus că problemele au început după ce s-a oprit lângă un lac în timp ce călătorea pentru a construi garduri lângă râul Finniss luna trecută.

S-a oprit lângă lac după ce a privit peștii care rămăseseră blocați în apa foarte puțin adâncă. După ce s-a îndepărtat, crocodilul s-a „prins” de piciorul său drept, scuturându-l apoi ca pe o „păpușă de cârpă” și trăgându-l în apă.

Deveraux a spus pentru ABC că cu celălalt picior – înainte de a mușca reptila înapoi: „Eram într-o poziție atât de incomodă… dar din întâmplare, dinții mei i-au prins pleoapa. Era destul de groasă, dar am smucit cât am putut de tare și el mi-a dat drumul. Am sărit și am alergat până unde era mașina mea. M-a urmărit puțin, poate patru metri, dar apoi s-a oprit.”

Domnul Deveraux a spus că a folosit un prosop și o frânghie pentru a opri sângerarea piciorului, înainte ca fratele său să-l conducă cu mașina la 130 km spre nord până la Spitalul Regal Darwin.

„Dacă el [crocodilul] m-ar fi mușcat în altă parte, ar fi fost diferit”, a spus el. „Înseamnă că trebuie să schimb ceea ce fac. M-am plimbat prea mult timp prin ținuturile cu mlaștină reparând garduri, dar întâmplarea aceasta mi-a deschis ochii.”

Potrivit guvernului local, c și sunt protejați prin lege. Ei sunt considerați a fi de mare interes științific și uman, precum și o atracție turistică valoroasă.

Ultimul atac mortal de crocodili a avut loc în aprilie anul acesta pe râul Kennedy din Peninsula Cape York, Queensland.