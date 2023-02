Un fost ofițer rus susține că a fost martor la tortură în Ucraina. Clipele înfiorătoare pe care le-ar fi trăit un prizonier ucrainean de război

Un fost ofițer al armatei ruse susține că a fost martor la torturarea soldaților ucraineni în timp ce era staționat anul trecut în sudul țării invadate de forțele Moscovei, transmite .

Konstantin Yefremov a declarat într-un interviu pentru că a făcut parte dintr-o unitate de înlăturare a minelor, în Cecenia, în lunile care au precedat invazia lansată de Rusia în 24 februarie 2022, și a făcut parte dintr-un exercițiu de desfășurare în Crimeea chiar în prima zi a războiului.

Yefremov, care între timp a fugit din Rusia, a spus pentru BBC că se afla la o bază aeriană din Melitopol, oraș aflat în sudul Ucrainei, acolo unde forțele ruse capturaseră un soldat ucrainean.

„Ucraineanul era legat la ochi. Colonelul a pus un pistol la tâmpla prizonierului și a spus, `voi număra până la trei și apoi te voi împușca în cap`”, a povestit Yefremov pentru BBC, prin intermediul unui translator. „A numărat și apoi a tras chiar pe lângă capul său. Pe ambele părți”, susține fostul ofițer rus.

BBC a distribuit o imagine cu identificarea militară a lui Yefremov și susține că a geolocalizat fotografiile făcute de fostul ofițer în timp ce era dislocat în Ucraina.

„Interogările, această tortură au continuat cam o săptămână. În fiecare zi. Noaptea. Câteodată de două ori pe zi”, a povestit Konstantin Yefremov.

„În timpul unei alte interogări, colonelul l-a împușcat pe prizonier în braț și în piciorul drept. Sub genunchi și în os. Am fost la comandant și i-am spus, `ucraineanul are nevoie să meargă la spital. Va fi mort până dimineață din cauza pierderii de sânge`. L-am îmbrăcat într-o uniformă rusească și l-am dus la spital. I-am spus, `nu spune că ești prizonier ucrainean de război. Deoarece fie doctorii for refuza să te trateze, fie soldații ruși te vor auzi și te vor împușca`”, a mai spus fostul ofițer rus.