John Brennan, fost director CIA, a criticat în termeni extrem de duri Administrația Trump și a spus că Donald Trump ar trebui înlăturat din funcția de președinte, prin invocarea celui de-al 25-lea amendament din Constituția SUA.

John Brennan spune că Trump e dezechilibrat și incompetent

Într-un interviu televizat, John Brennan a declarat că președintele Donald Trump „este ”, dă dovadă de „o incompetență flagrantă”, „narcisism” și „megalomanie”. De asemenea, Administrația Trump răspândește „minciuni”.

Fostul șef CIA a susținut că-l consideră pe Trump „un risc prea mare”, mai ales prin puterea pe care o are în calitate de comandant suprem al armatei americane, cu acces la domeniul nuclear. El a insistat că menținerea lui Trump în această funcție ar putea aduce SUA „într-o situație extrem de îngrijorătoare”.

Ce prevede amendamentul 25 invocat de Brennan

În consecință, John Brennan spune că în cazul lui Donald Trump trebuie invocat cel de-al 25-lea amendament al Constituției SUA, care permite înlăturarea unui președinte considerat incapabil de exercitarea funcției, printr-o decizie a vicepreședintelui și a majorității membrilor cabinetului.

Problema e că Trump s-a înconjurat de oameni loiali, iar vicepreședinte e JD Vance.

Între John Brennan și Donald Trump e un conflict mai vechi

John Brennan a condus CIA în timpul Administrației Obama. Brennan l-a acuzat pe Trump încă din primul său mandat de președinte că are un comportament periculos și subminează instituțiile democratice.

La rândul său, Donald Trump a cerut deschiderea unei anchete penale împotriva lui John Brennan și a fostului director FBI James Comey, pe care i-a acuzat că s-au folosit de instituțiile statului pentru a acționa împotriva sa.