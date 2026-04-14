Acasa » Externe » Un fost șef CIA cere demiterea lui Trump pentru că e „clar dezechilibrat” și de o „incompetență flagrantă” (VIDEO)

Traian Avarvarei
14 apr. 2026, 09:37
Președintele american Donald Trump, mimând că trage cu o armă. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. John Brennan spune că Trump e dezechilibrat și incompetent
  2. Ce prevede amendamentul 25 invocat de Brennan
  3. Între John Brennan și Donald Trump e un conflict mai vechi

John Brennan, fost director CIA, a criticat în termeni extrem de duri Administrația Trump și a spus că Donald Trump ar trebui înlăturat din funcția de președinte, prin invocarea celui de-al 25-lea amendament din Constituția SUA.

John Brennan spune că Trump e dezechilibrat și incompetent

Într-un interviu televizat, John Brennan a declarat că președintele Donald Trump „este clar dezechilibrat”, dă dovadă de „o incompetență flagrantă”, „narcisism” și „megalomanie”. De asemenea, Administrația Trump răspândește „minciuni”.

Fostul șef CIA a susținut că-l consideră pe Trump „un risc prea mare”, mai ales prin puterea pe care o are în calitate de comandant suprem al armatei americane, cu acces la domeniul nuclear. El a insistat că menținerea lui Trump în această funcție ar putea aduce SUA „într-o situație extrem de îngrijorătoare”.

Ce prevede amendamentul 25 invocat de Brennan

În consecință, John Brennan spune că în cazul lui Donald Trump trebuie invocat cel de-al 25-lea amendament al Constituției SUA, care permite înlăturarea unui președinte considerat incapabil de exercitarea funcției, printr-o decizie a vicepreședintelui și a majorității membrilor cabinetului.

Problema e că Trump s-a înconjurat de oameni loiali, iar vicepreședinte e JD Vance.

Între John Brennan și Donald Trump e un conflict mai vechi

John Brennan a condus CIA în timpul Administrației Obama. Brennan l-a acuzat pe Trump încă din primul său mandat de președinte că are un comportament periculos și subminează instituțiile democratice.

La rândul său, Donald Trump a cerut deschiderea unei anchete penale împotriva lui John Brennan și a fostului director FBI James Comey, pe care i-a acuzat că s-au folosit de instituțiile statului pentru a acționa împotriva sa.

Citește și...
Ucraina: Operațiune militară realizată exclusiv cu sisteme robotice. Zelenski: „Viitorul este pe front”
Externe
Ucraina: Operațiune militară realizată exclusiv cu sisteme robotice. Zelenski: „Viitorul este pe front”
Donald Trump, moment inedit la Casa Albă: A preluat o comandă de la McDonald’s. Cât bacșiș i-a oferit livratoarei în fața presei (VIDEO)
Externe
Donald Trump, moment inedit la Casa Albă: A preluat o comandă de la McDonald’s. Cât bacșiș i-a oferit livratoarei în fața presei (VIDEO)
Bombardament cu drone în sudul Ucrainei. Portul Izmail, ținta unui atac major
Externe
Bombardament cu drone în sudul Ucrainei. Portul Izmail, ținta unui atac major
Italia: Trei români au ucis un bărbat, sub ochii fiului său. Băiatul a continuat să-și roage tatăl să se ridice, neînțelegând ce s-a întâmplat
Externe
Italia: Trei români au ucis un bărbat, sub ochii fiului său. Băiatul a continuat să-și roage tatăl să se ridice, neînțelegând ce s-a întâmplat
Risc de scurgeri radioactive la Cernobîl. Greenpeace, avertisment alarmant. Ce pericol există
Externe
Risc de scurgeri radioactive la Cernobîl. Greenpeace, avertisment alarmant. Ce pericol există
Péter Magyar, atac la George Simion? Ce a dezvăluit viitorul premier al Ungariei despre liderul AUR
Externe
Péter Magyar, atac la George Simion? Ce a dezvăluit viitorul premier al Ungariei despre liderul AUR
Lavrov, vizită de două zile în China. Moscova și Beijing își coordonează pozițiile pe teme globale
Externe
Lavrov, vizită de două zile în China. Moscova și Beijing își coordonează pozițiile pe teme globale
Dosar de corupție la Madrid. Soția premierului spaniol Pedro Sánchez, pusă sub acuzare
Externe
Dosar de corupție la Madrid. Soția premierului spaniol Pedro Sánchez, pusă sub acuzare
JD Vance, reacție după alegerile din Ungaria: „Mă întristează că a pierdut… dar vom colabora cu noul premier”
Externe
JD Vance, reacție după alegerile din Ungaria: „Mă întristează că a pierdut… dar vom colabora cu noul premier”
Mii de tineri sub 18 ani s-au înscris la serviciul militar din Belgia. Ce i-a atras imediat la program
Externe
Mii de tineri sub 18 ani s-au înscris la serviciul militar din Belgia. Ce i-a atras imediat la program
Ultima oră
11:33 - Descindere la o vilă din Timișoara. Momentul în care un clan este evacuat chiar de primarul Dominic Fritz (VIDEO)
11:23 - Mihaela Rădulescu, noi dezvăluiri despre familia lui Felix Baumgartner: M-au umilit, mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie. Nu voi mai păstra tăcerea (VIDEO)
11:20 - Ucraina: Operațiune militară realizată exclusiv cu sisteme robotice. Zelenski: „Viitorul este pe front”
11:15 - Decizia de începere a procesului lui Călin Georgescu în dosarul de tentativă de lovitură de stat a fost amânată. Ce s-a întâmplat la Curtea Supremă
11:02 - Donald Trump, moment inedit la Casa Albă: A preluat o comandă de la McDonald’s. Cât bacșiș i-a oferit livratoarei în fața presei (VIDEO)
10:49 - George Simion îi răspunde lui Peter Magyar. Șeful AUR, ironii pentru noul lider de la Budapesta
10:44 - Bombardament cu drone în sudul Ucrainei. Portul Izmail, ținta unui atac major
10:39 - Italia: Trei români au ucis un bărbat, sub ochii fiului său. Băiatul a continuat să-și roage tatăl să se ridice, neînțelegând ce s-a întâmplat
10:35 - Inteligența artificială greșește masiv. Ce se întâmplă când consultăm chatboți AI în loc de medici
10:32 - Risc de scurgeri radioactive la Cernobîl. Greenpeace, avertisment alarmant. Ce pericol există