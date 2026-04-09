Un hoț din Londra a fost condamnat la peste doi ani de închisoare după ce a furat o poșetă care conținea un ou Fabergé și un ceas de lux care valorau peste 2,2 milioane de lire sterline

Cum a reușit un hoț din Londra să dea lovitura

Incidentul a avut loc în fața unui bar cunoscut din cartierul Soho, unde victima, Rosie Dowson, își lăsase geanta pe pavaj pentru câteva momente. Enzo Conticello, infractorul implicat, a profitat de neatenția femeii și a sustras poșeta în care se aflau obiectele.

Acestea fuseseră luate de victimă pentru a fi expuse la un eveniment al companiei la care lucra, însă hoțul nu a bănuit nicio secundă valoarea reală.

Bărbatul a fost identificat rapid după ce a încercat să folosească cardurile bancare aflate în geantă la un magazin din apropiere.

Deși obiectele Fabergé sunt unice în lume, existând doar șapte astfel de seturi, ele nu au fost recuperate nici până în prezent. Se pare că infractorul a dat geanta altor persoane în schimbul unor substanțe interzise.

Ce pedeapsă a primit hoțul

Instanța a stabilit că fapta a fost una spontană, cauzată de dorința bărbatului de a obține bani ușori pentru dependența de droguri. Enzo Conticello a fost condamnat la o pedeapsă de doi ani și trei luni de .

Poliția continuă și acum eforturile de a găsi bunurile de patrimoniu, în timp ce anchetatorii subliniază lipsa de scrupule a infractorului.

„Conticello nu s-a gândit deloc că ar fi ceva greşit să se servească din bunurile altcuiva, iar acum se confruntă cu o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a lăcomiei sale”, a declarat Arben Morina, detectivul care conduce ancheta.

Unde se află acum bunurile furate

În ciuda condamnării, soarta oului Fabergé și a ceasului rămâne un mister. Setul complet, care includea și sticle de whisky de colecție sau trabucuri, a fost fragmentat după ce geanta a trecut prin mai multe mâini scrie .

Deși asiguratorii au plătit o parte din daună, valoarea istorică și artistică a pieselor este considerată inestimabilă, fiind aproape imposibil de înlocuit pe piața de profil.

Autoritățile fac apel la oricine deține informații despre aceste obiecte să contacteze poliția. Se crede că piesele ar putea fi încă în circulație pe piața neagră sau deținute de persoane care nu le cunosc proveniența.