Un hotel pe Lună este proiectul ambițios pentru care o companie americană a început deja să accepte rezervări, deși acesta se află în prezent doar la nivel de concept.

Potrivit firma GRU Space solicită sume uriașe, cuprinse între 250.000 și un milion de dolari, pentru a asigura un loc în viitoarea structură spațială. În realitate, aceste plăți funcționează mai degrabă ca depozite sau contribuții financiare pentru a susține dezvoltarea firmei.

Tehnologia habitatelor gonflabile pentru un hotel pe Lună

Proiectul se bazează pe habitate gonflabile, o tehnologie inspirată din conceptele NASA și Bigelow Aerospace. Aceste structuri ar trebui să protejeze turiștii de radiații, micrometeoriți și temperaturile extreme de pe suprafața lunii. Planul presupune ca modulele să fie acoperite ulterior cu regolit, praful de pe suprafața Lunii, pentru un plus de protecție. Transportul pasagerilor ar urma să fie asigurat de vehicule operate de alte firme din industria spațială.

Când urmează să ajungă primii oaspeți

Compania a prezentat un calendar teoretic de implementare, conform căruia primele misiuni de testare ar putea avea loc în perioada 2029–2030. Dacă aceste etape vor avea succes, primii oaspeți ar putea ajunge în hotelul de pe lună după anul 2032.

În prezent, nu există o industrie funcțională de lunar și lipsesc infrastructuri vitale, cum ar fi sistemele de salvare, protocoalele de evacuare medicală sau rețelele de comunicații sigure. Specialiștii subliniază că nici agențiile mari, precum NASA, nu au stabilit încă o bază permanentă pe Lună, în ciuda deceniilor de experiență și a finanțărilor de miliarde de dolari.

Din acest motiv, modelul de rezervare promovat de GRU Space a stârnit scepticism în rândul analiștilor. Aceștia consideră campania mai degrabă o metodă de marketing pentru a testa interesul publicului, având în vedere că firma nu deține încă module de aselenizare sau aprobări legale clare. De asemenea, condițiile de returnare a banilor în caz de eșec rămân o necunoscută pentru potențialii clienți.