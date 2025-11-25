Un bărbat din Italia, șomer, s-a deghizat trei ani în mama sa, decedată la vârsta de 82 de ani, pentru a-i putea încasa în continuare pensia. Într-un final, autoritățile s-au prins, iar acum e acuzat de ascunderea unui cadavru și fraudă.

Cum a încasat italianul pensia mamei sale moarte

Graziella Dall’Oglio a murit acum trei ani, din cauza naturale. Fiul ei n-a zis nimic, a ascuns trupul în spălătoria casei și s-a deghizat în ea pentru a-i încasa pensia în continuare. Bărbatul se machia, își aranja părul și avea haine de femeie, stilul anilor ’70.

Mai mult, în acest timp el a reușit chiar să înnoiască buletinul femeii.

Astfel, anual, italianul a reușit să încaseze de la stat circa 53.000 de euro, notează

Cum s-au prins autoritățile de fraudă

La un moment dat, însă, un angajat al Biroului de evidență a populației a observat că persoana care încasa pensia avea o piele prea fermă și vocea prea groasă și a intrat la bănuieli. Ulterior, bărbatul a fost rechemat la Birou sub un pretext fals, moment în care a fost reținut.

În casa italianului a fost găsit trupul mumificat al mamei sale.

Bărbatul e anchetat acum pentru fraudă și ascunderea unui cadavru.