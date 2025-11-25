B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un italian s-a deghizat 3 ani în mama sa moartă pentru a-i încasa pensia. Cum a fost prins (VIDEO)

Un italian s-a deghizat 3 ani în mama sa moartă pentru a-i încasa pensia. Cum a fost prins (VIDEO)

Traian Avarvarei
25 nov. 2025, 19:38
Un italian s-a deghizat 3 ani în mama sa moartă pentru a-i încasa pensia. Cum a fost prins (VIDEO)
Foto simbol: Hepta - Abaca Press / IPA/ABACA
Cuprins
  1. Cum a încasat italianul pensia mamei sale moarte
  2. Cum s-au prins autoritățile de fraudă

Un bărbat din Italia, șomer, s-a deghizat trei ani în mama sa, decedată la vârsta de 82 de ani, pentru a-i putea încasa în continuare pensia. Într-un final, autoritățile s-au prins, iar acum e acuzat de ascunderea unui cadavru și fraudă.

Cum a încasat italianul pensia mamei sale moarte

Graziella Dall’Oglio a murit acum trei ani, din cauza naturale. Fiul ei n-a zis nimic, a ascuns trupul în spălătoria casei și s-a deghizat în ea pentru a-i încasa pensia în continuare. Bărbatul se machia, își aranja părul și avea haine de femeie, stilul anilor ’70.

Mai mult, în acest timp el a reușit chiar să înnoiască buletinul femeii.

Astfel, anual, italianul a reușit să încaseze de la stat circa 53.000 de euro, notează Corriere della Serra.

Cum s-au prins autoritățile de fraudă

La un moment dat, însă, un angajat al Biroului de evidență a populației a observat că persoana care încasa pensia avea o piele prea fermă și vocea prea groasă și a intrat la bănuieli. Ulterior, bărbatul a fost rechemat la Birou sub un pretext fals, moment în care a fost reținut.

În casa italianului a fost găsit trupul mumificat al mamei sale.

Bărbatul e anchetat acum pentru fraudă și ascunderea unui cadavru.

Tags:
Citește și...
Un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun a fost arestat după ce montarea unui brad uriaș a luat o turnură tragică
Externe
Un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun a fost arestat după ce montarea unui brad uriaș a luat o turnură tragică
Greva națională paralizează traficul aerian pe aeroportul din Bruxelles. Avertizare de călătorie MAE
Externe
Greva națională paralizează traficul aerian pe aeroportul din Bruxelles. Avertizare de călătorie MAE
Inaugurare fastuoasă în Dubai. Cel mai înalt hotel din lume are forma unui ac de 82 de etaje
Externe
Inaugurare fastuoasă în Dubai. Cel mai înalt hotel din lume are forma unui ac de 82 de etaje
Război în Ucraina. Kievul anunță avarierea unei nave militare rusești în portul Novorossiisk
Externe
Război în Ucraina. Kievul anunță avarierea unei nave militare rusești în portul Novorossiisk
Război în Ucraina. Atac masiv al Rusiei soldat cu cel puțin 6 morți la Kiev. Armata ucraineană susține că a interceptat o rachetă Kinjal
Externe
Război în Ucraina. Atac masiv al Rusiei soldat cu cel puțin 6 morți la Kiev. Armata ucraineană susține că a interceptat o rachetă Kinjal
O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău sunt în alertă. Mai mulți locuitori au fost evacuați
Externe
O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău sunt în alertă. Mai mulți locuitori au fost evacuați
Un nou uriaș financiar a apărut în top, dar liderul absolut rămâne același. Cine este, de fapt, cel mai bogat om de pe planetă
Externe
Un nou uriaș financiar a apărut în top, dar liderul absolut rămâne același. Cine este, de fapt, cel mai bogat om de pe planetă
Atacuri aeriene pakistaneze în Afganistan: cel puțin 10 morți, inclusiv copii
Externe
Atacuri aeriene pakistaneze în Afganistan: cel puțin 10 morți, inclusiv copii
Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Ucrainei și capitala Kiev
Externe
Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Ucrainei și capitala Kiev
Au crezut că e moartă, dar cu doar câteva momente înainte de incinerare, au auzit bătăi în sicriu
Externe
Au crezut că e moartă, dar cu doar câteva momente înainte de incinerare, au auzit bătăi în sicriu
Catalin Drula
Ultima oră
21:06 - Mihaela Bilic, sfaturi pentru un răsfăț culinar fără vină: „Trebuie să vă placă – indiferent câta grăsime sau zahăr conțin”
20:58 - Ce va face Ciprian Ciucu, dacă va ajunge primar general: „Am deja proiectele bine puse la punct” (VIDEO)
20:55 - Ciucu spune că Primăria Capitalei e dezorganizată: Au venit funcționari la mine, să le dăm noi documente de urbanism, pentru că nu le dădea propria lor Direcție (VIDEO)
20:30 - Irinel Columbeanu își petrece Crăciunul la azilul din Ghermănești. De ce bunătăți va avea parte fostul milionar la masa de sărbători
20:26 - Ministerul Educației introduce noi discipline pentru elevii de liceu, după mai bine de un deceniu de la ultima modificare. Despre ce materii este vorba
20:25 - Ciucu, despre cazul buletinelor emise cu documente false: Ministerul Public s-a referit la altă anchetă. Poate m-am grăbit când am anunțat, dar nu e fals ce am spus eu (VIDEO)
20:14 - Incendiu puternic în Domnești. Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge flăcările
19:57 - Programul Rabla 2026 ar putea fi anulat. Explicațiile ministrei Diana Buzoianu
19:54 - Constanța Port Business Association s-a înscris în competiția pentru un loc în CA al Portului Constanța. Viorel Panait: “Noi am putea să dovedim că aducem un nivel foarte mare de expertiză” (VIDEO)
19:51 - Ce a ajutat-o pe Andreea Marin să conștientizeze că se confruntă cu depresia. „Nici nu știam ce e, la vremea aceea”