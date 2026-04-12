Muhoozi Kainerugaba, comandantul Forțelor Speciale din Uganda, a amenințat Turcia cu ruperea relațiilor diplomatice dacă nu primește un miliard de dolari și „cea mai frumoasă femeie” pentru a fi luată de soție.

Șeful armatei din Uganda a amenințat Turcia

Într-o postare pe platforma X, Muhoozi Kainerugaba a scris că dacă Turcia nu oferă un miliard de dolari și „cea mai frumoasă femeie”, atunci Uganda va închide ambasada turcă de la Kampala, va rupe relațiile diplomatice și va opri traficul aerian spre Turcia.

De ce sunt în dispută cele două țări

Uganda consideră că e încălcată sfera sa de influență deoarece Turcia se implică în Somalia și are legături militare tot mai puternice cu Etiopia.

De asemenea, Uganda a cerut de mai multe ori extrădarea unui disident ugandez care s-a refugiat în Turcia, însă Ankara refuză, invocând motive ce țin de explică

Un alt subiect în dispută e un contract în sectorul feroviar. Uganda s-a retras dintr-un acord cu o firmă turcească pentru un proiect feroviar de 2,2 miliarde de dolari.