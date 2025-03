Un muncitor din Italia a câștigat la loterie 500.000 de euro cu un bilet de 5 euro: „În timp ce savuram o cafea, am cumpărat un bilet, așa doar de distracție”. Ce va face cu banii

Un , de 26 de ani, din a câștigat la . El a cumpărat un bilet cu 5 euro și a câștigat 500.000 de euro. Vestea l-a șocat, scrie .

Ce va face cu banii

Albin Kryeziu, un tânăr din Kosovo, rezident în Sant’Andrea di Barbarana, Italia, a câștigat 500.000 de euro la loterie.

Fără să se gândească la vreun câștig de asemenea proporții, într-o zi el a vrut să-și încerce norocul și a cumpărat un bilet cu 5 euro.

„Nu mă așteptam deloc. Tocmai mă întorsesem de la muncă și mă îndreptam spre casă. În timp ce savuram o cafea, am cumpărat un bilet, așa doar de distracție”, a povestit bărbatul.

Vestea câștigului a venit ca un șoc pentru el: „Când am văzut suma câștigată pe bilet, am întrebat imediat la agenție, iar când mi s-a confirmat, am realizat că eu eram câștigătorul”.

Primul lucru pe care l-a făcut, după ce a aflat că a câștigat, a fost să-și sune soția.

„Abia am început să ne gândim ce vom face. Poate vom cumpăra o casă nouă, poate o mașină, încă nu știm sigur. Totul s-a întâmplat atât de repede, că nici eu nu mi-am dat seama pe deplin”, a spus Kryeziu.

Cu toate acestea, el a spus că nu va renunța la muncă: „Voi continua să muncesc, asta e clar. Dar această sumă este un ajutor enorm pentru o familie tânără și ne va oferi mai multă siguranță pe viitor”, a declarat el.

În octombrie 2013, un alt jucător a câștigat aceeași sumă, de 500.000 de euro, tot cu un bilet „Gratta e Vinci”.