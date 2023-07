Un nou act de vandalism la Colosseum. Alți doi turiști prinși scrijelind pe monument (VIDEO)

Doi turiști au fost recent surprinși în timp ce vandalizau , după un incident similar care a stârnit un scandal în Italia. Conform raportului agenției de presă Ansa, cei doi vizitatori au fost identificați ca fiind o tânără elvețiancă în vârstă de 17 ani și un băiat german de aceeași vârstă. Autoritățile din Roma au intervenit și i-au sancționat contravențional pentru comportamentul lor neadecvat.

În timpul vacanței petrecute alături de familie, o adolescentă elvețiancă în vârstă de 17 ani a fost acuzată că a deteriorat bunuri culturale, după ce a fost surprinsă într-o filmare în timp ce-și scria inițiala – un N – pe un amfiteatru. Evenimentul a fost imortalizat de către un ghid turistic și s-a răspândit rapid pe diverse platforme de socializare.

Sâmbătă, un tânăr student german în vârstă de 17 ani a fost reținut de către Carabinierii italieni, fiind acuzat că a degradat un monument. Potrivit informațiilor furnizate de Ansa, el a fost supus unei „sancțiuni administrative”, dar valoarea amenzii nu a fost dezvăluită. Aceste incidente recente vin la scurt timp după un alt scandal legat de degradarea patrimoniului roman, conform news.ro.

ROME, ITALY—A tour guide has filmed a 17yr old Swiss tourist vandalising a wall of the Colosseum, today.

It seems lessons from last month will be hard learning for this young woman, who faces heavy fines and possible jail time for this narcissistic trend.

