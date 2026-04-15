Acasa » Externe » Un nou atac armat zguduie Turcia. Patru morți și zeci de răniți într-o școală din Kahramanmaraș, la doar o zi după un incident similar (VIDEO)

Ana Beatrice
15 apr. 2026, 15:33
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat la școala din Kahramanmaraș
  2. Cum au reacționat autoritățile și ce legătură are acest atac cu incidentul de ieri

Un nou atac armat lovește Turcia! Pentru a doua zi consecutiv, o școală devine scena violenței. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, iar mai multe au fost rănite în urma incidentului, informează Daily Mail.

Ce s-a întâmplat la școala din Kahramanmaraș

Un nou atac armat zguduie Turcia, marcând al doilea incident de acest tip în doar două zile. Miercuri, violențele au izbucnit la Școala Gimnazială Ayser Çalık din Kahramanmaraș, unde focuri de armă au declanșat panică generală.

Echipele medicale și ambulanțele au intervenit de urgență, însă bilanțul este unul grav. Patru persoane și-au pierdut viața, după cum a confirmat guvernatorul Mükerrem Ünlüer. Potrivit agenției locale de știri Haber, printre victime se numără și o profesoară, iar cel puțin 20 de persoane au fost rănite.

În lipsa unor detalii clare despre atacator, autoritățile continuă investigațiile. Imaginile de la fața locului sunt de-a dreptul șocante, surprinzând elevi și profesori fugind disperați pentru a se pune la adăpost. În același timp, părinții ajunși în grabă își strângeau copiii în brațe, copleșiți de teamă, înainte de a se retrage în mijlocul haosului.

Cum au reacționat autoritățile și ce legătură are acest atac cu incidentul de ieri

Parchetul din Kahramanmaraș a deschis imediat o anchetă amplă în urma atacului. Pentru investigarea cazului a fost mobilizată o echipă formată din șapte procurori, inclusiv trei procurori șefi adjuncți.

Tragedia vine la doar o zi după un alt atac armat, petrecut în districtul Siverek. Acolo, un adolescent de 17 ani a rănit 16 persoane înainte de a-și lua viața în momentul intervenției poliției.

Potrivit guvernatorului Hasan Şıldak, atacatorul era fost elev al școlii și a pătruns în incintă înainte de a deschide focul la întâmplare. Acesta nu avea antecedente penale, iar unitatea fusese anterior considerată sigură.

Într-un comunicat oficial, Ministerul de Interne al Turciei a precizat că printre cei răniți se numără 10 elevi, patru profesori, un polițist și un angajat al cantinei. Astfel de atacuri sunt extrem de rare în Turcia, ceea ce face ca seria recentă de incidente să ridice semne serioase de întrebare.

