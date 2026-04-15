Ce s-a întâmplat la școala din Kahramanmaraș

Un nou atac armat zguduie Turcia, marcând al doilea incident de acest tip în doar două zile. Miercuri, violențele au izbucnit la Școala Gimnazială Ayser Çalık din Kahramanmaraș, unde focuri de armă au declanșat panică generală.

Echipele medicale și ambulanțele au intervenit de urgență, însă bilanțul este unul grav. Patru persoane și-au pierdut viața, după cum a confirmat guvernatorul Mükerrem Ünlüer. Potrivit agenției locale de știri Haber, printre victime se numără și o profesoară, iar cel puțin 20 de persoane au fost rănite.

În lipsa unor detalii clare despre atacator, autoritățile continuă investigațiile. Imaginile de la fața locului sunt de-a dreptul șocante, surprinzând elevi și profesori fugind disperați pentru a se pune la adăpost. În același timp, părinții ajunși în grabă își strângeau copiii în brațe, copleșiți de teamă, înainte de a se retrage în mijlocul haosului.

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan silahlı saldırıda öğrenciler okul camlarından atlayarak hayatta kalmaya çalıştılar. — Sol Yumruk (@Sol_Yumrukk)

Cum au reacționat autoritățile și ce legătură are acest atac cu incidentul de ieri