B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un nou tren internațional va lega Ucraina, România și Bulgaria, cu destinația litoralul bulgăresc

Un nou tren internațional va lega Ucraina, România și Bulgaria, cu destinația litoralul bulgăresc

Ana Beatrice
14 apr. 2026, 19:33
Un nou tren internațional va lega Ucraina, România și Bulgaria, cu destinația litoralul bulgăresc
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Care este traseul și calendarul propus
  2. Cât durează călătoria și cât vor costa biletele

În această vară, litoralul bulgăresc devine mai accesibil ca niciodată. Ucraina și Bulgaria lansează un nou serviciu feroviar de pasageri, care va traversa și România.

Care este traseul și calendarul propus

În această vară, un nou proiect feroviar promite să apropie Europa de Est de litoralul bulgăresc. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul pentru Reconstrucția Ucrainei, Oleksii Kuleba. Oficialul a prezentat atât traseul, cât și principalele detalii ale inițiativei.

Noua rută internațională va lega orașe importante precum Kiev – Liov – Cernăuți – Suceava – București – Varna. Astfel, pasagerii vor avea acces direct către litoralul din Bulgaria.

Traseul a fost stabilit în urma unor discuții cu partenerii din regiune, pentru a conecta centre urbane-cheie. Proiectul are ca scop și facilitarea transportului între Ucraina, România și Bulgaria, informează Club Feroviar. Autoritățile își doresc ca trenul să fie lansat la începutul lunii iunie, odată cu debutul sezonului estival, pentru a răspunde cererii crescute de călătorii spre mare.

Cât durează călătoria și cât vor costa biletele

Durata estimată a călătoriei este de aproximativ 30 de ore, însă aceasta ar putea varia în funcție de rezultatele unui test care va fi realizat înainte de lansarea oficială. Chiar dacă timpul de parcurs este comparabil cu cel al transportului cu autobuzul, Oleksii Kuleba subliniază avantajele clare ale trenului. Acesta oferă mai mult confort și un orar mai previzibil.

Un punct-cheie rămâne însă prețul biletelor. Pentru a face călătoria cât mai accesibilă, autoritățile din cele trei țări analizează includerea rutei într-un mecanism de tip PSO (obligație de serviciu public), care ar putea reduce costurile pentru pasageri. Noua conexiune nu este gândită doar pentru turiști, ci și ca un pas strategic în integrarea Ucraina în rețeaua europeană de transport.

Tags:
