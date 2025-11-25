Cofondatorul Google, Larry Page, a urcat luni pe locul al doilea în topul celor mai bogați oameni ai lumii. Ascensiunea lui l-a împins în spate pe Larry Ellison de la Oracle. Avansul spectaculos a fost determinat de o săptămână în care acțiunile Alphabet au crescut puternic. Evoluția lor a fost alimentată de entuziasmul tot mai mare pentru tehnologia inteligenței artificiale.
În ciuda ascensiunii impresionante, Elon Musk rămâne în continuare pe primul loc. El își păstrează detașat supremația financiară, cu o avere estimată la 475,5 miliarde de dolari.
Acțiunile Alphabet au crescut cu 5,8%, ajungând la aproximativ 317 dolari la deschiderea tranzacțiilor de luni. Săptămâna trecută, titlurile companiei au urcat cu 8,4%, ridicându-le valoarea de la puțin peste 276 de dolari la aproape 300 de dolari, notează forbes.com. Acțiunile Oracle au scăzut cu 1,5%, ajungând sub pragul de 196 de dolari. Această evoluție negativă continuă declinul din ultimele două sesiuni, când titlurile au pierdut aproximativ 12%.
Larry Page, care a pus bazele Google împreună cu Sergey Brin în 1998, și-a dus averea la un nivel impresionant, ajungând la 255 de miliarde de dolari. Doar într-o singură zi, luni, valoarea sa netă a crescut cu încă 8,7 miliarde. În ultimii cinci ani, evoluția averii lui a fost spectaculoasă, pornind de la 50,9 miliarde în 2020. La începutul lui 2025 depășise deja 144 de miliarde și a continuat să crească rapid.
Larry Ellison a avut și el un an fulminant, devenind a doua persoană din lume care a depășit pragul de 400 de miliarde. Totuși, declinul recent al acțiunilor Oracle i-a redus averea la aproximativ 248,8 miliarde de dolari.
În paralel, Sergey Brin a reușit să îl depășească pe Jeff Bezos, urcând pe locul patru în clasamentul global al miliardarilor. Averea lui a ajuns la 236,4 miliarde de dolari, consolidându-și astfel poziția în topurile mondiale.