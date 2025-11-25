Cofondatorul Google, Larry Page, a urcat luni pe locul al doilea în topul celor mai bogați oameni ai lumii. Ascensiunea lui l-a împins în spate pe Larry Ellison de la Oracle. Avansul spectaculos a fost determinat de o săptămână în care acțiunile Alphabet au crescut puternic. Evoluția lor a fost alimentată de entuziasmul tot mai mare pentru tehnologia inteligenței artificiale.

În ciuda ascensiunii impresionante, Elon Musk rămâne în continuare pe primul loc. El își , cu o avere estimată la 475,5 miliarde de dolari.

De ce au evoluat atât de diferit acțiunile Alphabet și Oracle

Acțiunile Alphabet au crescut cu 5,8%, ajungând la aproximativ 317 dolari la deschiderea tranzacțiilor de luni. Săptămâna trecută, titlurile companiei au urcat cu 8,4%, ridicându-le valoarea de la puțin peste 276 de dolari la aproape 300 de dolari, notează . Acțiunile Oracle au scăzut cu 1,5%, ajungând sub pragul de 196 de dolari. Această evoluție negativă continuă declinul din ultimele două sesiuni, când titlurile au pierdut aproximativ 12%.

Larry Page l-a întrecut recent și pe Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a cărui avere este estimată la 238,5 miliarde de dolari. L-a depășit și pe Sergey Brin, partenerul său în crearea Google, evaluat în prezent la 241,9 miliarde de dolari. Ascensiunea lui Page în clasament devine astfel tot mai vizibilă.

Cum au evoluat averile lui Larry Page, Larry Ellison și Sergey Brin în ultimii ani

Larry Page, care a pus bazele Google împreună cu Sergey Brin în 1998, și-a dus averea la un nivel impresionant, ajungând la 255 de miliarde de dolari. Doar într-o singură zi, luni, valoarea sa netă a crescut cu încă 8,7 miliarde. În ultimii cinci ani, evoluția averii lui a fost spectaculoasă, pornind de la 50,9 miliarde în 2020. La începutul lui 2025 depășise deja 144 de miliarde și a continuat să crească rapid.

Larry Ellison a avut și el un an fulminant, devenind a doua persoană din lume care a depășit pragul de 400 de miliarde. Totuși, declinul recent al acțiunilor Oracle i-a redus averea la aproximativ 248,8 miliarde de dolari.

În paralel, Sergey Brin a reușit să îl depășească pe Jeff Bezos, urcând pe locul patru în clasamentul global al miliardarilor. Averea lui a ajuns la 236,4 miliarde de dolari, consolidându-și astfel poziția în topurile mondiale.