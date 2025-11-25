B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un nou uriaș financiar a apărut în top, dar liderul absolut rămâne același. Cine este, de fapt, cel mai bogat om de pe planetă

Un nou uriaș financiar a apărut în top, dar liderul absolut rămâne același. Cine este, de fapt, cel mai bogat om de pe planetă

Ana Beatrice
25 nov. 2025, 10:27
Un nou uriaș financiar a apărut în top, dar liderul absolut rămâne același. Cine este, de fapt, cel mai bogat om de pe planetă
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. De ce au evoluat atât de diferit acțiunile Alphabet și Oracle
  2. Cum au evoluat averile lui Larry Page, Larry Ellison și Sergey Brin în ultimii ani

Cofondatorul Google, Larry Page, a urcat luni pe locul al doilea în topul celor mai bogați oameni ai lumii. Ascensiunea lui l-a împins în spate pe Larry Ellison de la Oracle. Avansul spectaculos a fost determinat de o săptămână în care acțiunile Alphabet au crescut puternic. Evoluția lor a fost alimentată de entuziasmul tot mai mare pentru tehnologia inteligenței artificiale.

În ciuda ascensiunii impresionante, Elon Musk rămâne în continuare pe primul loc. El își păstrează detașat supremația financiară, cu o avere estimată la 475,5 miliarde de dolari.

De ce au evoluat atât de diferit acțiunile Alphabet și Oracle

Acțiunile Alphabet au crescut cu 5,8%, ajungând la aproximativ 317 dolari la deschiderea tranzacțiilor de luni. Săptămâna trecută, titlurile companiei au urcat cu 8,4%, ridicându-le valoarea de la puțin peste 276 de dolari la aproape 300 de dolari, notează forbes.com. Acțiunile Oracle au scăzut cu 1,5%, ajungând sub pragul de 196 de dolari. Această evoluție negativă continuă declinul din ultimele două sesiuni, când titlurile au pierdut aproximativ 12%.

Larry Page, care a pus bazele Google împreună cu Sergey Brin în 1998, și-a dus averea la un nivel impresionant, ajungând la 255 de miliarde de dolari. Doar într-o singură zi, luni, valoarea sa netă a crescut cu încă 8,7 miliarde. În ultimii cinci ani, evoluția averii lui a fost spectaculoasă, pornind de la 50,9 miliarde în 2020. La începutul lui 2025 depășise deja 144 de miliarde și a continuat să crească rapid.

Larry Ellison a avut și el un an fulminant, devenind a doua persoană din lume care a depășit pragul de 400 de miliarde. Totuși, declinul recent al acțiunilor Oracle i-a redus averea la aproximativ 248,8 miliarde de dolari.

În paralel, Sergey Brin a reușit să îl depășească pe Jeff Bezos, urcând pe locul patru în clasamentul global al miliardarilor. Averea lui a ajuns la 236,4 miliarde de dolari, consolidându-și astfel poziția în topurile mondiale.

Tags:
Citește și...
O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău sunt în alertă
Externe
O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău sunt în alertă
Atacuri aeriene pakistaneze în Afganistan: cel puțin 10 morți, inclusiv copii
Externe
Atacuri aeriene pakistaneze în Afganistan: cel puțin 10 morți, inclusiv copii
Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Ucrainei și capitala Kiev
Externe
Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Ucrainei și capitala Kiev
Au crezut că e moartă, dar cu doar câteva momente înainte de incinerare, au auzit bătăi în sicriu
Externe
Au crezut că e moartă, dar cu doar câteva momente înainte de incinerare, au auzit bătăi în sicriu
Un robot umanoid a intrat în Cartea Recordurilor după ce a mers pe jos mai multe zile, fără oprire. Ce distanță a parcurs
Externe
Un robot umanoid a intrat în Cartea Recordurilor după ce a mers pe jos mai multe zile, fără oprire. Ce distanță a parcurs
Negocieri pe planul Trump. Aspectele legate de Europa şi NATO, eliminate din proiectul negociat la Geneva
Externe
Negocieri pe planul Trump. Aspectele legate de Europa şi NATO, eliminate din proiectul negociat la Geneva
Meghan Markle divorțează de Prințul Harry? Gestul care a stârnit speculații. Cum a fost văzută actrița
Externe
Meghan Markle divorțează de Prințul Harry? Gestul care a stârnit speculații. Cum a fost văzută actrița
Negocieri de pace umbrite de noi atacuri. Armata rusă a bombardat mai multe obiective civile din Ucraina. MApN a ridicat avioanele
Externe
Negocieri de pace umbrite de noi atacuri. Armata rusă a bombardat mai multe obiective civile din Ucraina. MApN a ridicat avioanele
Planul lui Trump, actualizat. Delegațiile Statelor Unite și Ucrainei au elaborat o nouă versiune a documentului
Externe
Planul lui Trump, actualizat. Delegațiile Statelor Unite și Ucrainei au elaborat o nouă versiune a documentului
Șapte ani de închisoare pentru o invitație la ceai. Condamnarea a fost pronunțată în Rusia
Externe
Șapte ani de închisoare pentru o invitație la ceai. Condamnarea a fost pronunțată în Rusia
Catalin Drula
Ultima oră
11:06 - Fiului unui erou din Afganistan a depus juramantul militar
10:50 - O dronă a căzut peste o casă în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău sunt în alertă
10:48 - Reguli clare pentru trotinete. Siguranță pentru pietoni. București pus la punct
10:35 - O dronă se plimbă de ore întregi peste România. Ultimele detalii de la Ministerul Apărării (VIDEO EXCLUSIV)
10:31 - Dubla măsură a USR la guvernare. Concedieri colective de funcționari: „DA!” Reducerea forfetarelor pentru parlamentari: „…o să însemne oameni care pleacă acasă”
10:31 - O vizită la McDonald’s s-a încheiat la spital. Ce a pățit o fetiță de 2 ani după ce a băut o gură de apă
10:30 - Vremea în România, 25 noiembrie 2025: încălzire semnificativă și vânt puternic la munte
10:23 - Chelsea – FC Barcelona, cel mai așteptat meci de marți în Champions League
09:52 - Raport ONU: Un femicid a avut loc la fiecare 10 minute, în 2024
09:50 - Sărbătoare mare în calendarul ortodox. Sfânta Ecaterina este cinstită astăzi: ce mesaje de „La mulți ani” se trimit