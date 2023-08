Un oraș din Slovenia a fost lovit de o tornadă puternică / Bucăți din acoperișurile caselor au fost luate pe sus (FOTO+VIDEO)

Un orășel din sudul Sloveniei a fost măturat marți, 2 august, de o tornadă care a făcut pagube serioase.

Localnicii au făcut câteva clipuri video în care se vede cum se formează fuiorul, iar în prima fază nu părea că lucrurile sunt atât de serioase și că acea tornadă va afecta atât de multe locuințe.

În doar câteva minute, tornada a făcut ravagii în orașul din sudul Sloveniei.

Mai multe acoperișuri ale locuințelor au fost afectate și luate pe sus, aruncate la câțiva metri distanță.

Tornada din acest oraș a fost activă pentru doar 5 minute, dar au fost suficiente cât să afecteze serios 11 locuințe.

– A supercell storm hit Italy today, after which it fell on Slovenia, as a result of which a tornado formed in both countries

