Un orășel din Olanda riscă să dispară definitiv de pe hartă în următorul deceniu. Guvernul vrea să construiască acolo o infrastructură energetică.

De ce este amenințat cu demolare un orășel din Olanda

Comunitatea din Moerdijk se află într-o situație critică din cauza tranziției către surse regenerabile.

Statul are nevoie de terenuri vaste pentru stații de transformare care să conecteze parcurile eoliene din mare la rețeaua națională.

Localitatea este considerată ideală pentru acest proiect datorită poziției sale lângă porturi și autostrăzi. Din acest motiv, cei 1.100 de locuitori se tem că locuințele lor vor fi puse la pământ în curând. Oamenii sunt revoltați și simt că sunt sacrificați pentru interesele naționale.

Aceștia susțin că infrastructura poate fi construită în largul mării, departe de așezările umane.

Iată cum descrie Jaco Koman, un pescar a cărui familie trăiește acolo din 1918, drama prin care trece comunitatea.

„Suntem duși la abator. Te culci cu gândul ăsta și te trezești cu el. Toată lumea a fost șocată. A fost cu adevărat îngrozitor”, a declarat Jaco Koman pentru .

Ce pierd localnicii dacă localitatea va fi relocat

Mulți proprietari nu mai pot să își vândă casele deoarece nimeni nu vrea să investească într-o zonă care poate dispărea.

Pe lângă pierderile materiale, locuitorii suferă și din punct de vedere emoțional. oază la cimitirul unde sunt înmormântate rudele lor și la amintirile legate de casele construite cu propriile mâini.

Proprietara unui magazin local a explicat cât de mult înseamnă pentru ea locuința în care și-a crescut copiii.

„Mi-e teamă că îmi voi pierde casa. Este atât de multă viață aici. Dar peste 10 ani ar putea să nu mai fie nimic”, a declarat Andrea.

Cum justifică statul decizia

Țările de Jos sunt dens populate și au un spațiu limitat pentru locuințe, industrie și natură. Guvernul are planuri pentru energia eoliană, dar rețeaua electrică actuală este deja foarte aglomerată.

Profesorul Geerten Boogaard explică faptul că statul are instrumente legale pentru a impune astfel de proiecte dacă ele reprezintă un interes național vital.

Primarul localității spune că presiunea este uriașă, fiind nevoie de terenuri echivalente cu 700 de terenuri de fotbal.

Expertul în drept a subliniat natura centralizată a puterii politice în astfel de conflicte de interese.

„În final, suntem un stat centralizat. Când guvernul spune că este un interes național vital, există instrumente pentru a impune acest lucru”, a declarat Geerten Boogaard.