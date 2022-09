Un pescar a prins „cel mai frumos” homar albastru, un exemplar excepțional de rar: „Unul la două milioane” (VIDEO)

Un pescar norocos a prins pe insula Mount Desert „cel mai frumos” homar albastru. Se pare că acesta este un despre care se spune că este „unul la două milioane”, potrivit .

Homarii albaștri capătă această culoare din cauza unei anomalii genetice care provoacă o supraproducție a proteinei crustacianine.

Tânărul în vârstă de 27 de ani pe contul său de TikTok, ținând crustaceul aproape de cameră și scriind: „Homar albastru!!!! 1 din 2.000.000”.

„Acesta este primul pe care l-am văzut vreodată! Și are un albastru atât de frumos. Sper să găsesc din nou alt homar albastru, dar sunt atât de rari, încât auziți doar că unul este prins din când în când în statul Maine”, a precizat Blake Haass.

