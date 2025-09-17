Un preot din SUA a povestit într-un clip video pe TikTok că, după ce a suferit un atac de cord, a ajuns în iad pentru câteva momente. El a povestit pentru urmăritorii săi scenele înfricoșătoare pe care le-ar fi văzut.

Care este povestea preotului care susține că a ajuns în iad

Când cineva are o experiență aproape de moarte (NDE), aceasta este de obicei pozitivă.

Cercetătorii spun că oamenii sunt predispuși să simtă un sentiment de pace și să iasă din ea cu o nouă perspectivă asupra vieții.

Ceea ce se întâmplă de obicei într-o stare NDE este că o persoană este considerată clinic moartă pentru o perioadă scurtă de timp înainte de a fi readusă la viață, fiind adesea capabilă să-și amintească ce a văzut, cum ar fi o experiență extracorporală sau întâlnirea cu ființe spirituale sau cu cei dragi.

Cu toate acestea, NDE-urile pot fi și negative, iar în acest caz, un preot care susține că a văzut iadul. Preotul Gerald Johnson, din Michigan, a dezvăluit că a suferit ceva asemănător unui atac de cord în 2016, care l-a trimis într-un loc pe care s-ar putea să nu-l vezi vreodată un preot. Iadul. El a scris pe TikTok pentru a-și descrie experiența. El spune: „Nu i-aș dori asta celui mai mare dușman al meu. Nu-mi pasă ce mi-a făcut.” „Nimeni nu merită asta.”

Ce ar fi văzut preotul după ce a suferit un atac de cord

În videoclip, el susține că experiența a avut loc în februarie 2016. El a spus: „Am crezut că am un atac de cord și spiritul meu mi-a părăsit corpul fizic… și, în loc să mă duc în sus, am coborât. Am ajuns literalmente în centrul Pământului”, care, potrivit pastorului Johnson, este locul unde Biblia spune că se află iadul, relatează .

El continuă: „Lucrurile pe care le-am văzut au fost literalmente indescriptibile și mă emoționează de fiecare dată când vorbesc despre ele. Dar unul dintre lucrurile pe care le-am văzut și care m-a uluit a fost că era un bărbat în patru labe ca un câine și era ars din creștetul capului până în tălpi, iar ochii îi erau ieșiți din orbite. Avea un lanț la gât, așa că era ca un câine în iad. Și ceea ce era mai rău de atât era cine ținea lanțul. Era un demon care ținea lanțul.”

Misiunea pe care ar fi primit-o

Pastorul Johnson a explicat că exista o comunicare telepatică și a spus că știa că demonul fusese trimis în viața bărbatului pentru a-l îndepărta de calea lui Dumnezeu, astfel încât să fie sclavul demonului în viața de apoi. Pastorul Johnson continuă: „A mai fost o parte pe care am trăit-o care m-a uluit și care încă mă uluiește până în ziua de azi. Exista o secțiune în iad unde se auzea muzică, și era aceeași muzică pe care o auzim pe Pământ. Dar, spre deosebire de artiști care o cântau, demonii o cântau.”

El a susținut că melodii precum „Umbrella” a Rihannei și „Don’t Worry, Be Happy” a lui Bobby McFerrin erau folosite pentru a chinui oamenii care nu ascultau muzica lui Dumnezeu pe Pământ. Experiența pastorului Johnson l-a făcut să se înfurie pe Dumnezeu, întrebându-se de ce se afla în iad când susține că a făcut atât de mult bine în viață. Apoi spune că a fost ridicat din iad și așezat înapoi pe Pământ, unde susține că Dumnezeu i-a vorbit și că l-a văzut pe „adevăratul Isus”.

El susține că, în conversația sa cu Isus, a aflat că încă purta ranchiună față de oamenii care i-au greșit și că trebuia să-i ierte și a spus că Isus i-a dat o misiune – deși nu i-a explicat care era. Experiența a întărit credința pastorului, care acum speră că nu va mai vedea niciodată iadul.