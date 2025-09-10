Un preot din Rusia vrea a zecea parte din veniturile credincioșilor: „Nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie”

Un preot din Rusia a devenit viral pe rețelele de socializare, după ce clipul postat pe canalul de Telegram al bisericii a fost preluat de mai multe persoane și postat pe mai multe platforme.

În filmuleț, explica cum banii pe care îi primește de la biserică nu sunt de ajuns, iar bunăstarea lăcașului sfânt și al celor care se ocupă de ea ar trebui asigurată de credincioși.

Cuprins:

Preotul: „Nu biserica, ci Dumnezeu a spus că trebuie să aduci în casa mea a zecea parte din tot venitul tău”

Ce a mai spus starețul

Potrivit presei străine, citate de , i-a îndemnat pe credincioși să ofere din banii câștigați de ei și bisericii. Acesta a propus zeciuiala obligatorie, deoarece spune că este greu altfel ca oamenii care vor să intre în casa Domnului să găsească un loc primitor, deoarece acest lucru implică și costuri pe care el nu le poate suporta.

„De unde vin toate acestea? De la stat? Nu, statul nu participă. Cine participă, cine? Și asta nu au spus preoții. Nu biserica, ci Dumnezeu a spus. El a spus: „Trebuie să aduci în casa mea a zecea parte din tot venitul tău, pentru a întreține casa mea, aceste ziduri. Pentru ca tu să poți veni la mine, pentru ca slujitorii mei să poată trăi”, a spus Kulpinov, potrivit presei din Rusia.

De asemenea, preotul a precizat că va fi nevoit să își găsească un alt job care să îl ajute să se întreține și, astfel, nu îi va primi la el pe credincioșii care au o problemă în altă zi în afară de sâmbătă sau duminică.

„Nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie. Atunci nu mă deranjați toată săptămâna, mă voi angaja, dar când veți avea nevoie de ceva urgent, vă voi spune: „Stop, sâmbătă-duminică seara”. Vreți toți asta?”, a transmis acesta.