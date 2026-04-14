Un produs chinezesc se vinde ca pâinea caldă în zilele acestea, în ciuda războiului din Orient. Mai exact, exporturile de baterii cu litiu din China au înregistrat o creștere puternică în primele trei luni ale anului, pe fondul cererii tot mai mari pentru soluții energetice alternative.

Interesul pentru aceste tehnologii a fost amplificat de criza energetică globală, agravată de conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit datelor analizate de Bloomberg și citate de .

Datele oficiale arată că livrările externe de baterii au urcat cu aproximativ 50% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, confirmând o accelerare semnificativă a acestui sector.

Un produs chinezesc se vinde ca pâinea caldă. De ce au crescut atât de mult exporturile de baterii

Un factor important care a contribuit la acest avans este graba producătorilor de a livra comenzile înainte de modificarea schemei de rambursare a taxelor la export.

Începând cu 1 aprilie, au redus procentul de rambursare de la 9% la 6%, urmând ca acest mecanism să fie eliminat complet până în 2027. Această schimbare a determinat companiile să urgenteze livrările pentru a beneficia de condițiile fiscale mai avantajoase.

Ce alte tehnologii „verzi” au beneficiat de creștere

Nu doar bateriile au fost în centrul acestei evoluții. Exporturile de produse din domeniul energiei verzi au crescut pe linie, inclusiv în cazul vehiculelor electrice și al turbinelor eoliene.

Directorul adjunct al Administrației Generale a Vămilor din China, Wang Jun, a subliniat trendul ascendent al acestor industrii:

„Acești noi factori de creștere a exporturilor au continuat să câștige teren în primul trimestru„, a declarat Jung, marți, în cadrul unei conferințe de presă.

Oficialul nu a explicat însă în detaliu motivele exacte ale acestei evoluții accelerate.

Un produs chinezesc se vinde ca pâinea caldă. Cum influențează conflictul din Iran piața bateriilor

Chiar dacă exporturile erau deja în creștere, datele din primul trimestru indică o intensificare clară a ritmului, comparativ cu avansul de 26% raportat pentru întreg anul 2025.

Războiul din Iran a afectat direct doar ultima lună a trimestrului, însă impactul asupra pieței globale de energie a fost rapid și puternic. Problemele din lanțurile de aprovizionare cu combustibili au crescut presiunea asupra statelor dependente de importuri, care caută alternative mai sigure.

Cine profită cel mai mult de această situație

Producătorii chinezi de baterii, deja lideri globali în acest domeniu, sunt printre principalii beneficiari ai contextului actual.

Unele companii au început deja să raporteze rezultate financiare peste așteptări. De exemplu, compania Ningbo Deye Technology Co. a anunțat că profitul său din primul trimestru ar putea crește cu până la 70% față de anul trecut, susținut de cererea tot mai mare din Europa, Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est.