Acasa » Externe » Un român a fost condamnat în cazul uciderii unui turist canadian în Dublin

Un român a fost condamnat în cazul uciderii unui turist canadian în Dublin

Flavia Codreanu
19 feb. 2026, 00:00
Un român a fost condamnat în cazul uciderii unui turist canadian în Dublin
Foto: Hepta - Abaca Press / JMP-Taamallah/ABACA
Cuprins
  1. Un român a fost condamnat în Dublin după un atac deliberat
  2. Ce pedeapsă a primit complicele și ce a spus familia victimei

Un român a fost condamnat în Dublin pentru uciderea unui turist canadian. Acesta a  primit o pedeapsă de 12 ani de închisoare, după un atac care a avut loc în centrul capitalei Irlandei. Victima, un turist canadian de 42 de ani, a murit la nouă zile de la incident, la spital.

Cazul a fost judecat la Curtea Penală Centrală din Dublin. Potrivit unei publicații, agresiunea a avut loc pe 23 iunie 2024, pe O’Connell Street Upper, o arteră intens circulată din oraș. Bărbatul român, în vârstă de 25 de ani, a recunoscut acuzația de ucidere din culpă. Inițial, el fusese pus sub acuzare pentru crimă. Procurorii au decis însă să nu mai continue această încadrare, scrie libertatea.

Un român a fost condamnat în Dublin după un atac deliberat

Judecătorul Paul McDermott a descris fapta drept o lovitură aplicată deliberat, în văzul publicului. Potrivit instanței, victima se afla întinsă pe jos și nu reprezenta o amenințare în momentul atacului. Turistul canadian, pe nume Neno Dolmajian, se afla în vizită în Irlanda. El a fost transportat la Mater Hospital, unde a murit la nouă zile după agresiune. Instanța a stabilit o pedeapsă de 12 ani de închisoare cu executare pentru inculpatul principal.

Ce pedeapsă a primit complicele și ce a spus familia victimei

Un al doilea român, în vârstă de 24 de ani, a recunoscut că a agresat victima înainte de incidentul fatal. El a fost condamnat la 12 luni de închisoare. Cum petrecuse deja patru luni și jumătate în arest, restul pedepsei a fost suspendat pentru un an.

În fața instanței, sora victimei a făcut declarații emoționante. Ea a spus că fratele ei a fost tratat „ca o minge de fotbal” în timpul atacului. Judecătorul a vorbit despre pierderea unei vieți valoroase și despre impactul puternic asupra familiei.

Cazul a atras atenția în Irlanda prin violența faptei și prin locul în care s-a produs, într-o zonă centrală, frecventată de turiști și localnici. Verdictul închide un dosar care a pornit de la o acuzație de crimă și s-a încheiat cu o condamnare pentru ucidere din culpă.

