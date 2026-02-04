B1 Inregistrari!
Român arestat pentru sabotaj militar în Germania: Patru nave de luptă avariate intenționat

Român arestat pentru sabotaj militar în Germania: Patru nave de luptă avariate intenționat

Flavia Codreanu
04 feb. 2026, 12:57
Român arestat pentru sabotaj militar în Germania: Patru nave de luptă avariate intenționat
Sursa foto: Poliția Română
Cuprins
  1. Cum au fost sabotate navele militare de un român din Tulcea
  2. Ce au descoperit anchetatorii în urma perchezițiilor
  3. Unde au fost capturați cei doi suspecți

Un român din Tulcea este suspectat că ar fi comis acte de sabotaj asupra a patru nave militare aflate în șantierul naval din Hamburg, Germania. Bărbatul care lucra pe șantier ca vopsitor, ar fi acționat împreună cu o altă persoană pe parcursul anului 2025. Investigația a dus la percheziții ample în România și la arestarea suspecților pe teritoriul Germaniei și al Greciei.

Cum au fost sabotate navele militare de un român din Tulcea

Suspecții ar fi introdus aproximativ 20 de kilograme de pietriș abraziv direct în blocurile motor ale navelor și ar fi perforat conductele de alimentare cu apă dulce. Mai mult, aceștia sunt acuzați că au umblat la rezervoarele de combustibil și au dezactivat intenționat întrerupătoarele electronice de siguranță, care ar fi trebuit să avertizeze echipajul în cazul unor defecțiuni.

Poliția Română a confirmat că aceste acțiuni au fost repetate și au vizat nave diferite în perioada ianuarie – octombrie 2025. Modul de operare indică o intenție clară de a produce daune tehnice majore și de a pune în pericol siguranța ambarcațiunilor militare

Ce au descoperit anchetatorii în urma perchezițiilor

Potrivit stiripesurse, pe data de 3 februarie 2026, ofițerii BCCO Constanța și procurorii DIICOT au descins la locuința suspectului din Tulcea, în baza unui Ordin European de Anchetă. La percheziții au participat și doi ofițeri germani, fiind ridicate șapte telefoane mobile, un laptop, mai multe înscrisuri și articole vestimentare care vor fi folosite ca probe în proces. Deși locuința sa din România a fost verificată amănunțit, suspectul nu se afla în țară la momentul descinderilor.

Unde au fost capturați cei doi suspecți

Operațiunea a fost coordonată la nivel internațional, ceea ce a dus la prinderea rapidă a celor implicați prin colaborarea dintre autoritățile din mai multe state. Bărbatul a fost identificat și arestat pe teritoriul Germaniei, în timp ce al doilea complice a fost reținut în Grecia. Toate mijloacele de probă ridicate din România urmează să fie puse la dispoziția autorităților judiciare germane, care conduc ancheta principală pentru infracțiunea de tentativă de sabotaj.

